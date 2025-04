Pepe Rodríguez confiesa por qué aceptó ser juez de ‘MasterChef’: “Estoy feliz, pero sigue sin gustarme el programa”

Pepe Rodríguez, en 'El Faro'. (Cadena SER)

Pepe Rodríguez, jurado del programa culinario MasterChef durante trece años en Televisión Española, ha confesado en una entrevista que no siente afinidad por el formato del programa, a pesar de ser una cara representativa del mismo. En una charla con Mara Torres en el programa radiofónico El Faro de Cadena SER, el chef del restaurante El Bohío ha hablado abiertamente sobre sus motivos para entrar en el mundo de la televisión y sobre cómo percibe su participación en el certamen que lo llevó a la fama.

“Si mañana termina MasterChef, yo estoy en mi casa feliz”, ha asegurado Rodríguez de manera contundente. El popular cocinero admite que nunca ha visto las primeras ediciones del programa en las que participó, explicando que evitó hacerlo por vergüenza y para no alimentar la sensación de desconexión que, según él, nunca le ha abandonado. “Me sigo preguntando ‘¿qué hago yo aquí?’ incluso ahora, después de tantas temporadas”, reconoce.

En su entrevista, el chef ha explicado que, en su momento, aceptar el puesto en el jurado fue una decisión práctica. “Si hubiese estado en otra situación física, psicológica y económica, probablemente no lo habría aceptado. Pero fue una tabla de salvación. Me pagaban más de lo que estaba ganando en el restaurante. Es así de sencillo”, reveló. Sin rodeos, Rodríguez reconoce que la televisión no es un ámbito que disfrute particularmente: “La tele no me gusta, pero sé que podría hacer muchas más cosas ahí. Si alguien me ofrece un proyecto interesante, quizá diga que sí. Pero para mí, estar en casa cocinando es lo que me hace feliz”.

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, en 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

“Yo haría un programa que no vería nadie”

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones sobre su relación con MasterChef, Rodríguez matiza que en la actualidad se siente cómodo en el programa. “Estoy feliz, le he cogido el gusto. Lo domino, estoy encantado. Me siento como en el salón de mi casa, digo lo que quiero, hago lo que quiero, me río, me divierto… Entender lo que era la televisión me ha costado, pero ahora lo disfruto”, ha agregado.

Aun así, no ha dudado en reafirmar que MasterChef no es un formato que le apasione, empleando unas sorprendentes palabras: “En esa deformación de cocinero, sigue sin gustarme MasterChef”, ha aseverado. “Entiendo que millones de personas lo disfruten, pero a mí me gustaría hacer un programa de cocina que probablemente no vería nadie, porque está orientado solo a cocineros y a unos pocos aficionados. Eso que me gusta a mí le gusta a 1.200 cocineros y 1.200 aficionados a la cocina. Al resto, no. Y es que para hacer televisión tienes que hacer entretenimiento, y eso es una cosa que me ha costado entender y que he acabado por darme cuenta con el tiempo”, añade.

Finalmente, el chef ha reflexionado sobre el incierto futuro de la cocina: “Cada vez se habla más de cocina, de gastronomía y de lo que supone comer bien, pero la gente cocina cada vez menos. Los portales ya no huelen a lentejas. Todo es una llamada para que te lleven la comida y nadie invierte dos horas en cocinar. Qué pena", ha sentenciado.