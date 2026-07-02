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El Gobierno mantiene su apoyo a la directora de la Guardia Civil tras su imputación

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Madrid, 2 jul (EFE).- El Gobierno mantiene su apoyo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación en el caso Leire, tal y como han señalado varios ministros después de que se hiciera público el auto del juez Santiago Pedraz citándola para declarar en calidad de investigada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en Mercedes González y en el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, tras su imputación en el caso Leire. Ambos seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora, según han informado a EFE fuentes de su departamento.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a González y a Llamas el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en relación con supuestas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Tanto González como Llamas "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera", según las fuentes de Interior.

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También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que recibe con "absoluta tranquilidad" la decisión del juez de citar a la directora general de la Guardia Civil como imputada en su investigación del llamado caso Leire.

Preguntado por los medios de comunicación en Tenerife, el líder de los socialistas canarios ha explicado que acababa de tener conocimiento de la noticia y ha recalcado que todavía se trata de "investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción".

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha apelado este jueves al respeto a la Justicia y la presunción de inocencia al ser preguntada por las nuevas imputaciones del caso Leire. EFE

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