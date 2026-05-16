Eva González: “Si mi hijo quisiese presentarse a algún programa de talento, sería sin duda a ‘La Voz Kids’”

Eva González, presentadora de 'La Voz Kids'. (Atresmedia)

El pasado sábado 9 de mayo, Antena 3 estrenó una nueva edición de La Voz Kids, uno de los formatos familiares más queridos de la televisión. El talent musical infantil regresa con nuevas voces, historias emocionantes y un renovado equipo de coaches formado por Luis Fonsi, Edurne, Antonio Orozco y Ana Mena, que debuta este año en el programa.

Al frente continúa Eva González, convertida ya en una de las piezas imprescindibles del formato. La sevillana lleva acompañando a los pequeños talentos y a sus familias desde 2018, cuando el programa dio el salto de Mediaset a Atresmedia, consolidándose desde entonces como el rostro más cercano y emocional de La Voz Kids.

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Natural, divertida y muy sincera, Eva habla con Infobae sobre esta nueva temporada, la emoción de trabajar con niños, cómo vive las despedidas y el motivo por el que jamás consigue contener las lágrimas durante las grabaciones.

En esta charla íntima, Ana Mena y Antonio Orozco, jurados de 'La Voz Kids', exploran la complejidad de la negativa y cómo la manera de comunicarla impacta en los más pequeños. Descubre sus anécdotas y puntos de vista.

Decís todos que esta temporada de La Voz Kids es la mejor. ¿Qué la hace diferente a las anteriores?

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Trae novedades muy chulas. Empezando por los coaches, que hemos llevado a Fonsi a los kids, cosa que le ha encantado. Ha sido una experiencia muy bonita para él, muy distinta a los adultos, pero genial, se lo ha pasado genial. Luego tenemos a Ana Mena como novedad este año también. Antonio Orozco en los kids. Edurne, que repite. Y luego tenemos de dinámica, o sea, de lo que es el formato… es una edición muy estratega. Pero el ser estratega no hace que pierda los sentimientos. Es una edición muy emotiva, muy sentimental y bueno, con los niños, que siempre es una maravilla trabajar. Yo… me encantada.

Después de tantos años frente al formato, ¿qué es lo que más te sigue emocionando cuando se empieza a girar la silla?

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Las caritas de ellos. La carita de ilusión. Y luego me sigue llamando muchísimo la atención cuando tienen que abandonar el programa o no pasan la audición, lo bien que se lo toman. O sea, lloran, pero no porque no sigan concursando. Lloran porque no se quieren ir de La Voz, de lo bien que lo están pasando.

¿Crees que esa es la gran diferencia con la versión de adultos?

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Claro. Ellos buscan siempre una carrera musical. Y los niños no, los niños juegan a ser artistas. Entonces no quieren que acabe el juego. Me recuerdan a mi hijo cuando me dice: “Cinco minutitos más en el parque, mamá”. Pues ellos igual: “Déjame aquí cinco minutitos más”.

Eva González, en la presentación de 'La Voz 2024'. (Atresmedia)

También estás muy cerca de las familias. ¿Cómo les ayudas a gestionar toda esa presión emocional?

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Pues mira, a mí me llama mucho la atención lo preparados que vienen ellos mismos. Ese discurso que les hacen a sus hijos de: “Oye, no pasa nada si no se dan la vuelta”, también lo tienen ellos interiorizado. Y lo repiten constantemente: “Que se lo pasen bien”. Y eso a mí me enternece muchísimo.

¿Tú serías capaz de llevar a tu hijo a un programa así?

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Ningún atisbo de ello. Él es súper vergonzoso. No sería capaz. Si viene conmigo a la grabación no se atreve ni a pisar el escenario. Pero si él quisiese presentarse a algún programa de talento, sería sin duda La Voz. Lo viven con una emoción y una pasión… disfrutan tanto que yo sí le dejaría participar.

“Yo soy igual presentando que en mi vida: muy emotiva y muy llorona”

Trabajar con niños siempre es imprevisible. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado esta temporada?

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Es que en La Voz cada día es completamente distinto. Los estás entrevistando y de repente se te quedan mirando y te dicen: “Pues me gusta mucho tu camiseta”. O te hacen una voltereta allí mismo. Los niños son muy imprevisibles y a mí me encanta trabajar con ellos.

¿Cómo has evolucionado tú como presentadora desde aquella primera temporada?

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Pues no lo sé, la verdad. Hombre, estoy mucho más segura. Sería tonta si no lo fuese. No es la misma sensación cuando te enfrentas a un programa nuevo, que además venía de otra cadena, con otro presentador y otra manera de hacerlo. Yo evidentemente estaba más nerviosa de lo que estoy ahora. Ahora juego en casa.

Eva González en 'La Voz' (Atresmedia)

¿Y consigues mantener distancia emocional con algunas historias?

No, no lo consigo. No lo consigo nunca, lo recozco con total sinceridad. Muchas veces me veo llorando como una descosida y digo: “Pero vamos a ver, Eva, que no es tu hijo, que no es tu familia”. Yo me autoconvenzo, pero qué va.

¿Crees que esa sensibilidad también conecta con el público?

Pues no sé, pero yo soy igual presentando que en mi vida. Soy muy emotiva, muy llorona. Me emociono muchísimo y me gustan todas esas cosas.