Aitana, su significativa reacción al saber que 'Superestrella' ha sido el talismán de 'La Roja' en el Mundial

Con permiso de los jugadores de la Selección Española y de su entrenador Luis de la Fuente, si ha habido una protagonista en la gran fiesta con la que 'La Roja' ha celebrado la Copa del Mundo 2026 este lunes en la madrileña Plaza de Cibeles ante cientos de miles de personas esa ha sido, además de Rodri, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Merino, Marcos Llorente, Nico Williams, Unai Simón y compañía, Aitana.

Y es que al igual que hizo tras la victoria de España en la Eurocopa 2024 y teniendo en cuenta que su canción 'Superestrella' se ha convertido en el himno no oficial de los nuestros durante el Mundial, la artista catalana no se ha perdido la cita y ha puesto el broche de oro a la celebración cantando su tema junto a los futbolistas ataviada con la camiseta de la Selección antes de inmortalizar el momento para la historia pidiéndoles la Copa para hacerse un selfie con ellos antes de abandonar el escenario.

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Acompañada por sus padres, Cosme Ocaña y Belén Morales, y sin su novio Plex a pesar de lo especial de esta actuación con la que ha confirmado que es el talismán de 'La Roja', Aitana ha reconocido lo feliz que está porque 'Superestella' se haya convertido en el tema estrella del Mundial en nuestro país rivalizando con el 'Dai dai' de Shakira: "Bueno, ¡qué ilusión! Aunque son muchas" ha expresado con humildad y una gran sonrisa al abandonar Cibeles tras su momentazo con los jugadores, que ha compartido orgullosa en redes sociales todavía sin creer el regalo que ha supuesto poner voz a la gran fiesta por nuestra segunda estrella.

Minutos después eran los futbolistas a los que veíamos salir del Palacio de Cibeles a cuentagotas para comenzar unas vacaciones más que merecidas ya como campeones del Mundo. La gran estrella, a la que no ha dejado de vitorear la afición, Lamine Yamal que muy cercano se ha fotografiado con un grupo de personas con movilidad reducida agradeciendo las felicitaciones de la prensa con una gran sonrisa tras haber celebrado el título por todo lo alto junto a sus compañeros.

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