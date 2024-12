Fran Perea desvela que llegaron a despedir a sus padres por su apoyo a Zapatero: “Los ayuntamientos dijeron que no me contrataban”

Fran Perea en 'Hora 25' (La SER)

‘Los Serrano’ fue la serie familiar con la que varias generaciones crecieron y una de las más recordadas de la historia de la televisión española. La ficción tuvo a unos artistas protagonistas como Belén Rueda, Antonio Resines, Jesús Bonilla o Antonio Molero. Pero también catapultó a un elenco juvenil que todos recuerdan con mucho cariño. Entre el reparto destacó el papel de Marcos, interpretado por el cantante y actor, Fran Perea.

El malagueño, que comenzó su papel en ‘Los Serrano’ con a penas 24 años, ha hablado de uno de los episodios más oscuros de su vida en una entrevista con Pablo Tallón en Hora 25. Al parecer, el actor pasó por una campaña de cancelación por su apoyo a Zapatero en 2008. Este hecho no solo afectó al cantante, sino que perjudicó a sus padres, quienes perdieron el empleo. Debido a ello, Perea confesó en el programa de la SER: “Yo pensaba que vivía en un país en el que tú podías dar tu opinión o manifestarte de alguna manera acerca de tus ideales y me di cuenta de que no, es una cosa muy fuerte”.

La cancelación que acabó con el trabajo de sus padres

Tras su apoyo público a Zapatero, Fran Perea vio cómo distintos ayuntamientos prescindieron de su trabajo en 2008. De esta manera, comenta que su simpatía “generó el odio personal que recibí luego a nivel profesional”. Y es que, tal y como le comentó a Pablo Tallón, que los “ayuntamientos dijeron que no me contrataban para hacer teatro o para hacer música porque había apoyado a Zapatero”.

👉Fran Perea explica las consecuencias que tuvo su apoyo a la campaña de la cultura a favor de Zapatero: "Me pasó factura a mí y a mi familia" pic.twitter.com/l7wBq5W0pf — Hora 25 (@Hora25) December 5, 2024

Pero sin duda, lo peor para el artista fue la persecución de una periodista de El Mundo, que difamó algunos actos que nunca llegaron a ser verdad. El padre de Perea, José Joaquín Perea, trabajaba en la delegación de educación de Málaga, mientras que su madre, Amparo Bilbao, era consejera del PSOE en Andalucía de Bienestar Social. Dicha periodista acusó mediante una serie de artículos a Amparo de haber favorecido el trabajo de José a base de contratos.

Según las declaraciones del artista: “Empezó a mentir en un artículo diciendo que mi padre estaba siendo favorecido por mi madre porque trabajaba en la Junta. Decía que le daba ayuda específica a esa ONG”. Incluso, en estas publicaciones se hablaba de una empresa de catering, “que nunca hemos tenido, ni yo, ni mi familia”. En estas incriminaciones no solo se nombró a los padres del cantante, sino que también señalaron a sus tíos. “Empezaron a mentir de una manera muy loca y al final le costó el puesto de trabajo a mis padres, que sufrieron mucho”, confesó Fran.

El perdón que nunca recibieron

A pesar de todo el calvario que pasó la familia Perea-Bilbao, nunca recibieron una disculpa por esta difamación. Además, el artista señala que “concretamente a mi madre se la cargó José Antonio Griñán, es decir, el partido. Supongo que por no salpicar más mierda, pues los quitaron de en medio”, comentó para Hora 25.

Una de las cosas que más rabia le da a Perea es el hecho de que “habían hecho muchas cosas dentro del movimiento de la Transición”. Su padre tuvo algunas iniciativas dentro de la educación, “sobre todo con la integración de inmigrantes”. En cuanto al trabajo de su madre, “ha trabajado muy ligada siempre al movimiento feminista en Málaga”.

Debido a ello, Fran Perea casi no da su opinión política públicamente: “Doy bastante poco mi opinión porque la gente que va a recibirla no me conoce ni me quiere”, ha aclarado el actor. De esta manera, ha declarado que se reservará su opinión “para la gente que me conoce, que me quiere y que sabe que voy a opinar una cosa por determinada razón y con la que puedo dialogar”. Y es que, el cantante sabe a través de su experiencia que “hay gente con la que no se puede dialogar”.