Agua con gas: qué efectos tiene en la salud y qué recomiendan los expertos

El consumo de agua con gas crece en España como alternativa saludable ante la disminución de productos azucarados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua con gas o también conocida como soda ha crecido a escala global en los últimos años, impulsado por quienes buscan alternativas saludables a los refrescos. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos indican que el agua con gas, sin azúcares ni aditivos, es segura y cumple una función hidratante similar a la del agua sin gas.

En 2025, las ventas internacionales de agua con gas aumentaron más del 10%, superando los 8.430 millones de litros, según Statista. Este auge responde a la preferencia por bebidas sin azúcar, con especial crecimiento en Europa y América del Norte. Según la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la European Society of Hypertension, quienes padecen reflujo gastroesofágico, insuficiencia renal o hipertensión deben vigilar el consumo y el contenido de sodio.

Diferencias entre agua con gas y agua sin gas

El agua con gas contiene dióxido de carbono disuelto, lo que le otorga su característica efervescencia. Según la FDA y la EFSA, esta carbonatación puede ser natural o añadida. Ambas formas de agua carecen de calorías y azúcares, y su composición mineral depende del origen del agua. Algunas marcas presentan mayor concentración de minerales como magnesio, calcio, hierro o sodio, lo que puede ser relevante para grupos con necesidades particulares.

En términos nutricionales, no existen diferencias significativas entre el agua con gas y el agua sin gas para la población general. Sin embargo, la variabilidad en minerales y el efecto de las burbujas pueden influir en la preferencia individual o en el consejo médico para casos específicos.

Diversos estudios internacionales, entre ellos investigaciones publicadas en la revista médica The Lancet, han identificado posibles beneficios asociados al consumo de agua con gas. Entre ellos destaca el aumento de la sensación de saciedad y la posible mejora de la digestión en algunas personas.

El agua con gas aporta una sensación de saciedad y puede mejorar la digestión según estudios publicados en la revista médica The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, organismos como la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria reconocen que el agua con gas puede ser útil como alternativa para reducir o eliminar el consumo de refrescos azucarados, contribuyendo así a una menor ingesta calórica total.

La sensación refrescante y la textura de las burbujas pueden facilitar la transición hacia hábitos de hidratación más saludables, sobre todo en personas acostumbradas a bebidas gaseosas. Sin embargo, tanto la OMS como la AHA recomiendan priorizar el agua sin gas como fuente principal de hidratación, reservando el agua con gas para el gusto o situaciones puntuales.

Investigaciones desarrolladas por la Universidad de Harvard, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y revisadas por la OMS han evaluado el impacto del consumo de agua mineral con y sin gas en adultos con factores de riesgo cardiovascular.

Los resultados indican que el consumo de hasta un litro diario de agua mineral, independientemente de su composición, puede mejorar el perfil lipídico y reducir la glucemia, siempre que sustituya a bebidas azucaradas o alcohólicas. Los beneficios están relacionados con el reemplazo de opciones menos saludables, y no con propiedades exclusivas del agua con gas.

Expertos advierten que personas con reflujo gastroesofágico, hipertensión o insuficiencia renal deben vigilar el consumo y el nivel de sodio del agua con gas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, el exceso de consumo puede provocar molestias digestivas —como hinchazón, gases o distensión abdominal— y agravar condiciones preexistentes, como el reflujo gastroesofágico, la hernia de hiato o el síndrome del intestino irritable.

Las entidades médicas internacionales, incluida la Asociación Americana de Gastroenterología, recomiendan moderar o evitar el consumo en estos casos y prestar atención al contenido de sodio en personas con enfermedades renales o hipertensión.

Mitos frecuentes y realidades médicas

Entre los mitos más extendidos figura la creencia de que el agua con gas daña los huesos o los dientes. Sin embargo, revisiones sistemáticas de la Asociación Dental Americana, la OMS y la European Food Safety Authority descartan una relación directa entre el consumo de agua con gas y el deterioro óseo o dental, siempre que la bebida no contenga azúcares añadidos ni ácidos artificiales.

El agua carbonatada simple no presenta riesgo de erosión dental significativa en el contexto de una higiene adecuada.

Revisiones científicas descartan daños óseos o dentales por el agua con gas simple, siempre que no contenga azúcares o ácidos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua con gas representa una alternativa válida y segura para gran parte de la población adulta que busca reducir el consumo de refrescos, siempre que se elija una opción sin azúcares ni sodio elevado. No obstante, el agua sin gas sigue siendo la recomendación principal de los organismos internacionales de salud para una hidratación adecuada y sostenida.