La Batalla Naval convierte de nuevo Vallecas en puerto de mar y hace de telonera informal de la final del Mundial

La Batalla Naval convierte de nuevo este domingo un año más a Vallecas en puerto de mar y se vuelve esta vez también telonera informal del a final del Mundial de Fútbol que enfrenta esta noche a España contra Argentina.

A lo largo del día la Cofradía Marinera de Vallekas ha vuelto a volcar al barrio en una jornada que en esta ocasión llama a mojarse y "desarmar el fascismo". Poco después del mediodía de este caluroso domingo de julio ha surcado la calle Payaso Fofó la Bajada del Barco Pirata, que ha servido de arranque a un pasacalles con batucada hasta la Plaza Vieja.

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La Plaza de Puerto Rubio ha acogido alrededor de las 13.30 una paella popular para 600 personas que, con previa adquisición de un bono de comida de 10, han ofrecido también pan y bebidas.

El pregón de esta edición correrá a cargo de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que representa a las educadoras infantiles en huelga desde el pasado 7 de abril. Tras su lectura, a las 16.30 horas en el Bulevar de la calle Peña Gorbea, ha comenzado la Batalla Naval, con charangas, carrozas, marineros, cofrades y vecinos en un recorrido que terminará en la calle Payaso Fofó.

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Como es habitual la Línea 1 de Metro se ha convertido al caer la tarde en la corriente que ha hecho llegar a puerto a madrileños de toda la ciudad armados con pistolas de agua, regaderas o palanganas. Este año la organización ha pedido que eviten el uso de globos de agua, ya que pueden causar daño si se lanzan desde gran altura o gran velocidad.

Esta batalla campal se prevé que acabe alrededor de las 19.30 horas, un margen suficiente para que los asistentes puedan pasar por casa, darse una ducha, enfundarse la camiseta de la selección y acudir a las pantallas gigantes que se han colocado en Colón para animar a la Roja.

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EL MAR LLEGÓ A VALLECAS EN 1982

Fue en 1982 cuando simbólicamente el mar llegó a Vallecas con su Batalla Naval, que con los años se ha convertido en una de las señas de identidad de este punto de Madrid. Como explican desde la Cofrafía, organizadora de la Batalla, a un grupo de jóvenes que participaban en las Fiestas del Carmen se les ocurrió combatir el calor echando mano de las bocas de riego del bulevar.

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De ese baño improvisado surgió la reivindicación del 'Puerto de mar para Vallekas'. Un año después se celebró ese imaginado puerto, en el que participaron más de 3.000 vallecanos y vallecanas.

Pero Vallecas no siempre lo tuvo fácil y la 'ley seca', mediante el cierre de las bocas de riego por parte de la Junta, también llegó a este puerto de mar. Desde 1991 hasta el año 2000 los problemas se sucedieron. El principal escollo es que no se establecía un espacio delimitado para celebrar la Batalla Naval.

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La 'sequía' obligó también a darle una vuelta a la idea de la Batalla Naval. Por eso en 1993 se optó por la espuma y dos años después por el agua reciclada. En el año 2000 nació la Cofradía Vallekana, integrada por 36 organizaciones y colectivos de Vallecas que se hacen cargo de la organización de la fiesta.