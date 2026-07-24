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El PP pide "cooperación leal" contra el fuego y ve "miserable" la actuación de Puente y delegado del Gobierno en Madrid

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha pedido una "coordinación leal entre administraciones" así como "todos los recursos disponibles" para hacer frente a la oleada de incendios que azota a España. No obstante, ha tachado la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, como "miserable", después de que este criticara al PP por pedir ayuda a la UME, mientras "reducen impuestos a los ricos".

Del mismo modo se ha referido Ezcurra a las declaraciones que este jueves hizo el delegado del Gobierno en Madrid, después de que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, solicitara la declaración de la situación operativa 3 en la Comunidad por los fuegos.

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"Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir porque hay gente que lo está pasando mal. Tanto la actuación del delegado del Gobierno y sobre todo la actuación del ministro Puente me parece miserable", ha criticado Ezcurra y ha expresado que "no es de recibo" que "haya todo un ministro del Gobierno de España insultando".

En declaraciones a los medios en la sede del PP, Ezcurra ha señalado que el PP aboga por "una cooperación leal entre administraciones y todos los recursos disponibles para controlar la situación cuanto antes" porque "parece que vienen horas duras" y esperan que los fuegos "puedan ser controlado con cierta rapidez". "Estamos muy preocupados", ha apostillado.

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PIDE "DEJAR LA RIVALIDAD POLÍTICA A UN LADO"

Así, Ezcurra ha reivindicado que lo que tienen que hacer es "dejar la rivalidad política a un lado y solucionar el problema" porque "hay gente que lo está pasando muy mal". Además, la 'popular' ha defendido que si es necesario pedir ayuda a Europa o declarar la emergencia nacional --como ya ha hecho el Ejecutivo-- que se haga.

Preguntada por la posibilidad de aprobar un Pacto de Estado para hacer frente a emergencias climáticas como los incendios, Ezcurra ha recordado que "en septiembre del año pasado" el PP ya presentó "un plan detallado que se tradujo en algunas iniciativas parlamentarias", pero del que "el Gobierno se desmarcó con una propuesta de pacto de Estado" que "no se traduce en nada".

En este sentido, la dirigente del PP ha incidido que en España hacen falta medios y que el compromiso del Gobierno fue de llegar a los "14 aviones", pero que ahora mismo "solo hay 7".

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EuropaPress

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