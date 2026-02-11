Agencias

El Govern suspenderá las clases en colegios y universidades este jueves por fuerte viento

La Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha anunciado la suspensión de la actividad educativa en colegios, universidades y centros por la previsión de una fuerte ventada que se producirá durante todo el día y afectará a "todas las comarcas" de Catalunya.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la Conselleria este miércoles a mediodía, después de que el Comité de Emergencias haya finalizado su reunión tras dos horas en las que se han valorado medidas restrictivas para proteger a la ciudadanía del peligro asociado a rachas de viento que pueden superar los 100 km/h.

Parlon ha afirmado que se aprobará una resolución que entrará en vigor a las 00.00 horas de este jueves hasta las 20.00, por lo que además de las clases, también se suspenderá la actividad sanitaria que no sea imprescindible, y la consellera también ha recomendado a la ciudadanía el teletrabajo y reducir al mínimo la movilidad en carreteras.

Además, también se contempla la suspensión de las actividades deportivas colectivas e individuales en el exterior.

Para evaluar la situación, está prevista otra reunión del comité de emergencias a las 17.00 horas, en las que se valorará la evolución de la previsión meteorológica y la posibilidad de implementar otras medidas restrictivas.

