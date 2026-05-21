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Juan José Ebenezer, mecánico: “La mentira más grande sobre la ITV es que si la pasa el coche está bien”

Según el creador de contenido, la ITV solo certifica el cumplimiento de ciertos requisitos legales y de seguridad, sin garantizar que el vehículo sea ideal para su compra

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Juan José Ebenezer, mecánico: “La mentira más grande sobre la ITV es que si la pasa el coche está bien” (Montaje Infobae, VisualesIA Scribnews)
Juan José Ebenezer, mecánico: “La mentira más grande sobre la ITV es que si la pasa el coche está bien” (Montaje Infobae, VisualesIA Scribnews)

“La mentira más grande sobre la ITV es que si pasa la ITV, el coche está bueno”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @talleresebenezer, en el que cuenta con casi 367.000 seguidores.

“Lo que te miran” en la ITV, empieza a explicar el mecánico, “son unas cosas básicas en cuanto a seguridad, homologaciones, originalidad - para que no le metas cosas que no están homologadas -, que el motor no esté tirando aceite o que no contaminen más de la cuenta. Pero no te miran si el coche está bueno o malo”, insiste.

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“Que el coche pase la ITV no es un indicativo de que el coche esté bien”

“Este error lo veo mucho cuando alguien va a comprar un coche, y le dicen: ‘Acaba de pasar la ITV, está perfecto’. Pero ¿qué mentira es esa? Si eso es un engañabobos", asegura. “El que te va a decir si el coche está bueno o no para comprarlo es un técnico que te lo comruebe”, explica el mecánico, y en la ITV lo que se mira son “los puntos que tienen marcados en la ITV”: “Te miran cuatro pautas y tienen que seguirse unos patrones, pero que el coche pase la ITV no es un indicativo de que el coche esté bien para que te lo puedas comprar”.

“¿Un coche que pase la ITV está bueno? Sí y no", resume el mecánico y creador de contenido. “Entiende que te van a mirar unos puntos, pero que el que te va a revisar bien el coche, por eso vale más dinero, que te compruebe un técnico el coche, porque ese es el que te va realmente a decir cómo está o no está el vehículo. Pero la ITV solamente te va a mirar los puntos que tienen que mirarte. No confundas una cosa con la otra”, aconseja.

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¿Cómo es la ITV en carretera?

Los principales puntos a los que se presta atención en la inspección de la ITV

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio (AECA-ITV) destaca que, durante las inspecciones de la ITV, se presta especial atención a varios aspectos clave. La documentación debe estar en regla, lo que implica contar con el seguro del coche en vigor y llevar tanto el permiso de circulación como la tarjeta ITV a la inspección. En cuanto al estado exterior del vehículo, no deben existir aristas en la carrocería que puedan causar daño a los peatones y es fundamental que no haya señales de oxidación ni corrosión en ningún componente.

El estado interior también es relevante y es obligatorio que todos los elementos funcionen correctamente, incluyendo el anclaje de los cinturones de seguridad, los sistemas de retención infantil, el ajuste de los asientos a la carrocería y el cierre adecuado de las puertas. Además, desde el 27 de septiembre de 2022, la ITV revisa el sistema eCall, una llamada de emergencia automática que transmite la localización GPS del vehículo a las autoridades cuando los sensores detectan una posible emergencia. Este sistema es obligatorio en los vehículos de nueva homologación fabricados en la Unión Europea desde el 1 de abril de 2018.

Respecto a las luces, es imprescindible que estén bien colocadas, no deslumbren al resto de conductores y sean homologadas. El estado de las luces se verifica con un regloscopio, por lo que es recomendable comprobar que no haya bombillas fundidas en el vehículo. Las emisiones contaminantes y el ruido también se evalúan, por lo que conviene revisar el estado del catalizador y asegurarse de que los niveles de emisiones se ajustan a los límites establecidos según la fecha de fabricación y el tipo de combustible.

Los frenos deben encontrarse en condiciones óptimas para garantizar la máxima capacidad de detención en la menor distancia posible. En la ITV se revisan mediante un frenómetro de rodillos, por lo que resulta esencial comprobar el estado de los discos, pastillas y líquido de frenos. La dirección es otra pieza clave, ya que permite guiar el vehículo con precisión y debe estar bien revisada para responder correctamente ante maniobras imprevistas.

En cuanto a los neumáticos, al ser el único punto de contacto con el suelo, no deben estar cristalizados y el dibujo debe superar los 1,6 mm de profundidad. El motor debe estar lubricado adecuadamente con el aceite correspondiente, comprobado mediante la varilla ubicada bajo el capó, ya que un motor sin el mantenimiento adecuado puede sufrir daños graves. Por último, los técnicos examinan el estado de las suspensiones y los muelles, inspeccionando el vehículo por debajo para asegurarse de que se encuentran en buenas condiciones.

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