España

Luna, nieta de Joan Manuel Serrat, y Dani Ceballos anuncian que van a ser padres: el cantante se convertirá en bisabuelo por partida doble

La pareja, que lleva unida desde 2024, ha anunciado en redes sociales que serán padres de gemelos

Guardar
Dani Ceballos y Luna Serrat
Dani Ceballos y Luna Serrat (INSTAGRAM).

La familia de Joan Manuel Serrat está a punto de crecer, y lo hará por partida doble. Su nieta Luna y el futbolista Dani Ceballos han anunciado que esperan gemelos, una noticia que ha revolucionado sus redes sociales y que ha recibido una avalancha de felicitaciones tanto del mundo del deporte como del entretenimiento.

La confirmación ha llegado a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambos han compartido varias fotografías posando juntos y sosteniendo una ecografía. El mensaje que acompaña a las imágenes resume la emoción del momento con una frase sencilla y directa: “Lo soñamos tanto que vino doble. 1+1=4”. Con esa breve fórmula, la actriz e influencer revela que el embarazo traerá consigo la llegada de dos bebés.

En las imágenes difundidas por la pareja, ambos aparecen vestidos de manera informal, con vaqueros y camisetas blancas. En una de las fotografías, Luna Serrat levanta ligeramente la prenda para mostrar su vientre mientras sostiene las ecografías de los futuros miembros de la familia.

Dani Ceballos y Luna Serrat
Dani Ceballos y Luna Serrat (INSTAGRAM).

La propia actriz ha explicado también por qué había estado más alejada de las redes sociales en los últimos meses. Según ha contado, llevaba cuatro meses guardando el secreto, una etapa que ha coincidido con el primer tramo del embarazo. “Llevo desaparecida cuatro meses por la razón más bonita del mundo. Muchas gracias. No sabéis las ganas que tenía de dejar de guardar el secreto”, ha escrito en su perfil, adelantando que pronto compartirá más detalles sobre esta nueva etapa personal. Aunque todavía no se conocen datos como el sexo de los bebés o los nombres que podrían elegir, sí que se puede intuir que, si todo sigue el curso previsto, los pequeños podrían nacer durante el verano de 2026.

Una relación que comenzó lejos del foco

La historia sentimental entre la nieta de Joan Manuel Serrat y el centrocampista del Real Madrid salió a la luz pública a mediados de 2024. Fue durante la final de la UEFA Champions League celebrada en el estadio de Wembley Stadium cuando comenzaron a circular las primeras pistas sobre su relación.

Ese día, Luna Serrat acudió al estadio acompañada por la hermana del futbolista y vistiendo una camiseta con el nombre de Ceballos. El gesto no pasó desapercibido para los seguidores de ambos, que empezaron a especular con la posibilidad de que existiera algo más que una simple amistad.

Dani Ceballos y Luna Serrat
Dani Ceballos y Luna Serrat (INSTAGRAM).

Semanas después llegó la confirmación oficial. Con motivo del cumpleaños del jugador, la joven publicó un mensaje muy romántico en el que celebraba su relación. En él revelaba que llevaban juntos más tiempo del que se pensaba públicamente. “Un año contigo ha compensado los veintisiete que pasé sin ti”, escribió entonces, dejando claro que su historia ya llevaba tiempo consolidándose lejos del foco mediático.

El anuncio del embarazo ha generado una rápida reacción entre amigos y conocidos de la pareja. Numerosos compañeros de vestuario del futbolista han querido mostrar su alegría públicamente en la publicación. Entre ellos, Lucas Vázquez, Dani Carvajal, Joselu o Fran García.

Mientras su vida personal atraviesa una etapa especialmente feliz, el panorama profesional de Dani Ceballos en el Real Madrid es más incierto. El centrocampista, que tiene contrato con el club blanco hasta 2027, está siendo uno de los grandes ausentes durante esta temporada.

