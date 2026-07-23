Espana agencias

Sánchez anuncia la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT

Guardar
Google icon

Madrid, 23 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Su designación supondría que "por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social X.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España.

Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

La revalorización de sus existencias almacenadas sumó 823 millones al resultado, mientras la compañía ha reducido deuda, ampliado la recompra de acciones y puesto en marcha proyectos en tres países

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

El incendio de Almorox (Toledo) evoluciona favorablemente, pero aún no se da por estabilizado: los vecinos de El Encinar del Alberche siguen desalojados

Se mantienen los cortes en las carreteras M-507 y N-403 y el fuego está afectando al funcionamiento del transporte público en toda la zona

El incendio de Almorox (Toledo) evoluciona favorablemente, pero aún no se da por estabilizado: los vecinos de El Encinar del Alberche siguen desalojados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

El objetivo principal es ejecutar tareas de reconocimiento e inteligencia sin intervención humana directa, accediendo a zonas de riesgo o difíciles de patrullar con medios convencionales

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

Todo lo que se sabe sobre el ingreso hospitalario de Kiko Rivera por un problema “grave”: “Sus amigos están muy preocupados por él”

El hijo de Paquirri e Isabel Pantoja acumula varios baches de salud desde hace algunos años

Todo lo que se sabe sobre el ingreso hospitalario de Kiko Rivera por un problema “grave”: “Sus amigos están muy preocupados por él”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

ECONOMÍA

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

El Banco de España establece que el banco que más beneficios tiene es también el que más ignora las reclamaciones favorables a clientes

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida