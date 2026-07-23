Sánchez anuncia la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT

Madrid, 23 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Su designación supondría que "por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social X.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España.

Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT". EFE

PUBLICIDAD