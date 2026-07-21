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La princesa Elisabeth de Bélgica eclipsa en el Día Nacional con un vestido con inspiración en la reina Letizia

La heredera al trono de Bélgica ha deslumbrado en la celebración del Día Nacional de Bélgica

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La princesa Elisabeth sale de la catedral de San Miguel y Santa Gúdula tras un servicio religioso con motivo de la Fiesta Nacional de Bélgica, 2026. (REUTERS/Omar Havana).
La princesa Elisabeth sale de la catedral de San Miguel y Santa Gúdula tras un servicio religioso con motivo de la Fiesta Nacional de Bélgica, 2026. (REUTERS/Omar Havana).

La familia real belga ha vuelto a convertirse este 21 de julio en el centro de todas las miradas durante la celebración del Día Nacional de Bélgica, una de las citas más importantes del calendario institucional del país. Como cada año, los reyes Felipe y Matilde han presidido los actos oficiales en Bruselas acompañados por sus cuatro hijos, aunque han sido las princesas Elisabeth y Eleonore quienes han acaparado buena parte del protagonismo gracias a dos estilismos cuidadosamente escogidos para la ocasión.

La jornada ha supuesto además la esperada reaparición pública de toda la familia al completo tras varios meses en los que los hijos mayores de los monarcas han permanecido centrados en sus respectivos compromisos académicos. Mientras la heredera, la princesa Elisabeth, ha retomado su agenda institucional después de completar su formación militar y continuar con sus estudios, Eleonore afronta un verano decisivo antes de comenzar la universidad, aunque la Casa Real todavía no ha confirmado cuál será su próximo destino académico.

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Como marca la tradición, la celebración ha arrancado con la misa solemne celebrada en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, antes de dar paso al desfile militar previsto para la tarde, donde Elisabeth ha vuelto a vestir el uniforme castrense que ya luce habitualmente en este tipo de actos.

La princesa Leonor de Bélgica, el príncipe Gabriel, la princesa heredera Elisabeth y el príncipe Emmanuel posan frente a la catedral de San Miguel y Santa Gúdula tras un servicio religioso (Te Deum) con motivo del Día Nacional de Bélgica, en Bruselas, Bélgica, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Omar Havana)
La princesa Leonor de Bélgica, el príncipe Gabriel, la princesa heredera Elisabeth y el príncipe Emmanuel posan frente a la catedral de San Miguel y Santa Gúdula tras un servicio religioso (Te Deum) con motivo del Día Nacional de Bélgica, en Bruselas, Bélgica, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Omar Havana)

Un segundo vestido de Carolina Herrera

Para la ceremonia religiosa, sin embargo, la futura reina ha apostado por un estilismo completamente diferente. La princesa ha estrenado un vestido midi blanco confeccionado en tejido jacquard con relieve floral, una propuesta de inspiración clásica firmada por CH Carolina Herrera. El diseño, con cuerpo entallado y falda de vuelo, destaca por una elegancia discreta y está valorado en unos 850 euros.

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La elección también ha despertado interés por su parecido con un modelo que la reina Letizia ha lucido en varias ocasiones durante los últimos años. Aunque ambos comparten silueta y tejido, el vestido de la monarca española incorpora pequeñas diferencias en el escote y en el largo de la falda.

El rey Felipe VI de España (centro) y la reina Letizia (segunda por la derecha) depositan una corona de flores en la Plaza de la Revolución de La Habana, en 2019. (GROSBY GROUP).
El rey Felipe VI de España (centro) y la reina Letizia (segunda por la derecha) depositan una corona de flores en la Plaza de la Revolución de La Habana, en 2019. (GROSBY GROUP).

El blanco ha protagonizado igualmente el resto del conjunto de Elisabeth. La heredera ha completado su imagen con zapatos, bolso, guantes y una amplia pamela del mismo tono, creada por la sombrerera belga Fabienne Delvigne, firma estrechamente vinculada desde hace décadas a la Casa Real y responsable de numerosos tocados que lucen las mujeres de la familia en sus grandes citas oficiales.

Aunque el estilismo ha destacado por su sobriedad, la princesa ha querido darle un toque especial recurriendo al joyero de su madre. Para la ocasión ha llevado unos pendientes florales pertenecientes a la reina Matilde, una pieza de la firma italiana Muchinskiy que la soberana ha utilizado en numerosas ocasiones y que figura entre sus favoritas. Tras Elisabeth ha hecho su aparición la princesa Eleonore, acompañada por su hermano Gabriel, quien este año ha participado por primera vez vistiendo uniforme militar tras haberse graduado en la Real Academia Militar.

La princesa Leonor de Bélgica, el príncipe Gabriel, la princesa heredera Elisabeth y el príncipe Emmanuel salen de la catedral de San Miguel y Santa Gúdula tras un servicio religioso (Te Deum) con motivo del Día Nacional de Bélgica, en Bruselas, Bélgica, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Omar Havana)
La princesa Leonor de Bélgica, el príncipe Gabriel, la princesa heredera Elisabeth y el príncipe Emmanuel salen de la catedral de San Miguel y Santa Gúdula tras un servicio religioso (Te Deum) con motivo del Día Nacional de Bélgica, en Bruselas, Bélgica, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Omar Havana)

La hija menor de los reyes también ha seguido una línea elegante y minimalista. Ha estrenado un vestido en color azul claro firmado por la firma sueca Toteme, confeccionado en tejido texturizado y con una silueta relajada en la cintura. Lo ha combinado con zapatos, bolso y un discreto tocado tipo diadema en tonos neutros.

En su caso, el verdadero protagonismo ha recaído en las joyas. Eleonore ha elegido unos pendientes de la diseñadora Christie Nicolaides, concretamente el modelo Lucinda, formado por un lazo de latón chapado en oro del que cuelga una perla natural de agua dulce. La singularidad de estas piezas reside en que cada perla presenta una forma diferente, convirtiendo cada diseño en único. El accesorio, cuyo precio supera los 300 euros, ha aportado el punto más sofisticado a un estilismo de líneas sencillas.

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