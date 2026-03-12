España

El 39% del mercado de vapers en España es ilegal y tiene “un riesgo incalculable para la salud”: un negocio de 7.200 millones de euros

El 93% de los jóvenes que vapean también consumen cigarrillos tradicionales

(Freepik)

El mercado ilegal de vapers ha adquirido una dimensión “incalculable para la salud” de los consumidores europeos. Así lo advierte un nuevo estudio elaborado por el Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS, que alerta de la proliferación de cigarrillos electrónicos falsos y del crecimiento de un comercio irregular favorecido por las diferencias en la aduanas entre países.

El informe sostiene que la expansión del mercado negro y gris está relacionada tanto con las importaciones ilegales desde fuera de la Unión Europea como las disparidades fiscales y normativas dentro del continente. “Las medidas nacionales unilaterales y la mera estrategia prohibicionista se ha demostrado inefectiva”, señala el estudio.

El análisis estima que el 48% del total anual de vapers vendidos en Europa procede de canales ilícitos, lo que equivale a un negocio valorado en más de 6.600 millones de euros en 2024. Las previsiones apuntan además a que esta cifra podría haber superado ya los 7.200 millones de euros en 2025.

Un mercado ilegal alimentado por china

En el caso de España, el porcentaje de mercado irregular se sitúa en el 39%, por debajo de la media europea, aunque sigue siendo elevado. La cifra es superior a la de Portugal (30%), pero inferior a la de Francia (58%) y ligeramente por debajo de Italia (44%).

El estudio, realizado en colaboración con MRU GmbH y la consultora SKR Consulting, atribuye la magnitud del fenómeno a las “diferencias en los impuestos y la legislación nacional”, que generan importantes variaciones de precios entre países y “alimentan los incentivos para el comercio irregular”.

Además, el informe destaca que el 90% de los cigarrillos electrónicos que llegan a Europa proceden de China, donde una “gran parte” de la producción se realiza de manera irregular.

Un mercado al alza de más de 10.000 millones

Además, los investigadores advierten de que el problema no solo persiste, sino que podría identificarse en los próximos años. Según sus estimaciones, el mercado ilícito de vapeadores está creciendo a un ritmo anual del 8,6%. Si esta tendencia continúa, el valor del comercio ilegal podría alcanzar los 10.830 millones de euros en 2030.

Y la expansión del “mercado irregular causa pérdidas en recaudación fiscal” directa en los Estados. Por ejemplo, en Alemania, las pérdidas fiscales asociadas a este comercio alcanzan unos 119 millones de euros anuales en impuestos no recaudados.

Riesgos sanitarios: “envenenamiento y efectos adversos a largo plazo”

Más allá del impacto económico, los autores del estudio alertan de las consecuencias para la salud pública. El mercado gris y el negro pueden representar un riesgo importante para los consumidores. “Cigarrillos electrónicos irregulares pueden contener sustancias no testadas con efectos no probados. Este riesgo se puede manifestar en envenenamiento e efectos adversos para la salud a largo plazo”, advierten los investigadores.

El informe también subraya que los canales ilegales eluden los controles de edad, lo que facilita el acceso de los menores a estos dispositivos.

El consumo juvenil preocupa a los<b> </b>médicos

En este sentido, la preocupación por el consumo entre jóvenes ha sido destacada por la sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que alerta que el vapeo podría estar normalizándose como el nuevo consumo de tabaco. “Volvemos a normalizar otra vez el consumo de tabaco”, ha advertido la médica de familia Sara Cascón, quien considera que los sabores disponibles en estos dispositivos son el comienzo.

“La variedad de sabores que ofrecen estos dispositivos están influyendo en que nuestros jóvenes empiecen a consumir”, ha explicado. “Parece que cuando saben a eso, la percepción es que son menos malos, y son igual de malos. Tienen nicotina y un montón de sustancias tóxicas, pero saben a algo que parece un caramelo o un refresco”. Además, el 93% de los jóvenes que vapean también consumen cigarrillos tradicionales, según los datos del grupo de trabajo sobre tabaquismo de la organización.

Ante este escenario, los expertos insisten en que la solución pasa por una estrategia coordinada a escala europea, con regulación armonizada, mayor control de importaciones y mecanismos de transparencia que eviten que el mercado ilícito continúe expandiéndose.

