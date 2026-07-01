Inés García desvela cómo comenzó su historia de amor con Lamine Yamal: “Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree”

Lamine Yamal e Inés García en un fotomontaje sobre la ciudad de Barcelona. (Europa Press/Redes sociales)

Desde que comenzaron a aparecer juntos el pasado mes de mayo, Lamine Yamal e Inés García se han convertido en una de las parejas más comentadas del verano. Las primeras imágenes de ambos dispararon todo tipo de especulaciones sobre el origen de su romance, pero ninguno de los dos había querido pronunciarse hasta ahora. Ha sido la propia influencer quien ha decidido aclarar cómo comenzó realmente su relación con el jugador de la selección española.

Inés, que se encuentra en Estados Unidos acompañando a Lamine durante el Mundial de 2026, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para responder a algunas de las preguntas que más han recibido desde que su noviazgo salió a la luz. La joven reconoce que estaba cansada de los rumores y ha querido contar su versión de los hechos.

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Uno de los bulos más repetidos aseguraba que ambos se habían conocido en una tienda, donde el futbolista la habría ayudado después de que su tarjeta bancaria fuera rechazada. Una historia que llegó a viralizarse en redes sociales y que muchos dieron por cierta. Sin embargo, Inés ha querido zanjar definitivamente esa versión.

Lamine Yamal en un entrenamiento. (Reuters/Brett Davis)

“Seguramente esperéis una historia de amor perfecta o superloca”, comienza diciendo. “Me encantaría contar que nos cruzamos en un aeropuerto o que pasó algo de película, pero no. Nos conocimos por redes sociales y ya está”, explica, dejando claro que su primer contacto fue mucho más sencillo de lo que se había contado.

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Un romance que comenzó mucho antes de hacerse público

Más allá de cómo se conocieron, la influencer también ha sorprendido al hablar del tiempo que llevan juntos. Aunque el romance se hizo público hace apenas unas semanas, asegura que la relación comenzó bastante antes.

“Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree. Tampoco tres años, pero bastantes más meses de los que se piensan”, afirma, desvelando que ambos prefirieron mantener su historia lejos del foco mediático durante sus primeros meses.

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@inesitii Si os esperabais algo súper loco, lo siento por defraudaros jajajajja 🙂 pero a día de hoy no puedo ser más felizzzzzzz ♬ sonido original - Inés

Inés también ha explicado que nunca quisieron precipitar las cosas. Según cuenta, pasaron mucho tiempo hablando antes de verse en persona y dejaron que la relación evolucionara poco a poco.

“No ha sido una relación rápida. Le hemos dado tiempo a las cosas para que fueran bien, conociéndonos poco a poco. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos”, relata.

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La creadora de contenido también ha mostrado el buen momento que vive junto al futbolista durante el Mundial. Instalada estos días en Estados Unidos, asegura que está disfrutando de la experiencia junto a la familia y los amigos de Lamine Yamal, mostrando un apoyo constante al internacional español.

“Lo estamos pasando genial con su familia y con sus amigos. Vamos a ganar el Mundial, él es el mejor”, afirma con optimismo.

Lamine Yamal e Inés García compartieron su llegada al Casanovas Beach Club ante la presencia de seguidores y medios (X)

Además, confiesa que le gustaría permanecer junto a él hasta el final del campeonato. Si España logra clasificarse para la final, ambos vivirían un momento muy especial, ya que coincidiría con sus respectivos cumpleaños. Lamine Yamal cumplirá 19 años el próximo 13 de julio, mientras que Inés celebrará poco antes sus 22 años.

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