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La mujer que está detrás de los looks de Lamine Yamal no es ni Inés García ni Sheila Ebana: Ana Sotillo, la sevillana que marca su estilo en el Mundial 2026

La estilista que viste al futbolista de La Roja también ha trabajado para Vinícius Jr, Marcelo o cantantes como C. Tangana

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Los looks de Ana Sotillo para Lamine Yamal (Instagram)
Los looks de Ana Sotillo para Lamine Yamal. (Instagram)

Ya solo quedan horas para vivir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, tras unas semanas en las que el foco sobre los futbolistas no se ha desviado ni un momento. Es el caso de Lamine Yamal, cuya estética y collares ostentosos han acaparado todas las miradas. Sin embargo, no son Inés García, su novia, ni Sheila Ebana, su madre, quienes ayudan al jugador a elegir esos atuendos rompedores, sino Ana Sotillo, la creativa que ha convertido su armario en una extensión de su identidad pública.

Lamine Yamal se ha consolidado como uno de los futbolistas que más atención despiertan fuera del terreno de juego, tanto en el ámbito personal por su familia como en el ámbito de la moda. El internacional español sigue de cerca las tendencias, cuida cada detalle de su ropa en el día a día y en sus apariciones públicas y utiliza sus redes sociales para mostrar sus conjuntos más llamativos y alejados de lo convencional.

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Tras los partidos de la selección española, cuando los futbolistas dejan atrás el uniforme oficial, Lamine Yamal aprovecha para convertir su vestimenta en un escaparate personal. Ahí aparece el trabajo de dirección de estilo que ejerce Sotillo, una función cada vez más visible en el deporte de élite.

Los looks de Ana Sotillo para Lamine Yamal (Instagram)
Los looks de Ana Sotillo para Lamine Yamal. (Instagram)

La estilista de Lamine Yamal

Ana Sotillo, la sevillana afincada en Madrid que se ha convertido en su hada madrina de la moda, responde a ese perfil. Es estilista, modelo, directora creativa y trabaja con marcas, artistas y futbolistas. En su trabajo cruza la moda urbana con la imagen pública de sus clientes para ayudar en la construcción de marca personal.

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La estilista explicó en una entrevista con El País que piensa “los looks de Liga y Champions dependiendo del calendario” y que, a partir de la personalidad del jugador, le hace propuestas “un poco más elevadas y locas” que las que llevaba antes. Su objetivo, según ha detallado, es mantener intacta una esencia reconocible: “No quiero disfrazarlo”.

Los looks de Ana Sotillo para Lamine Yamal (Instagram)
Los looks de Ana Sotillo para Lamine Yamal. (Instagram)

Su trayectoria también incluye colaboraciones con jugadores como Vinícius Jr. y Marcelo, tanto en eventos deportivos como en otros proyectos. También ha trabajado con artistas como Recycled J, Natalia Lacunza y C Tangana, y ha participado como imagen o estilista en campañas de firmas como Loewe, Givenchy, Diesel y Off-White en Madrid.

Su trabajo es primordial, puesto que durante décadas la conversación sobre los jugadores estuvo centrada casi por completo en su rendimiento sobre el césped, pero en los últimos años las llegadas a los estadios, las campañas de moda y la exposición en redes sociales han ampliado su influencia mucho más allá de los 90 minutos, o más, de juego.

Ana Sotillo rompe con los estereotipos

Sotillo defiende que la moda ya no funciona como un elemento superficial para los deportistas, sino como una herramienta de comunicación. En el caso de Lamine Yamal, esa lógica le ha servido para construir una imagen pública fuera del campo que recuerda a ese niño que se crió en un barrio vestido de chándal, pero con la clara evolución de los millones que ha empezado a ingresar, reflejados en sus marcas y sus joyas.

Esa progresión estética no ha estado exenta de críticas. La estilista ha respondido en El País que existe la idea de que, cuando un futbolista aparece “algo más presumido”, se interpreta que presta menos atención al deporte, una asociación que considera injusta: “En España estamos acostumbrados a que se relacione la moda con el deporte”.

El joven jugador de la selección española, Lamine Yamal, responde con madurez y contundencia a la polémica columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, enfatizando el poder del fútbol como herramienta de integración.

Ana Sotillo aboga por hacer que desaparezcan los roles de género en la ropa: “Bellerín, Borja Iglesias, Ruibal o Camello han roto estereotipos. A ver si hay más hombres que pierden el miedo a las asas y se ponen un bolso. Quiero romper los estereotipos de hombre cis hetero y ampliar la perspectiva. Intentar que los hombres puedan transmitir delicadeza y cariño”.

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