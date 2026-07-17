Lamine Yamal disfruta de Nueva York junto a su madre y su novia, Inés García: de tiendas de lujo y Times Square a comer perritos calientes

Lamine Yamal hace turismo con su familia. REUTERS/Albert Gea

A solo dos días de la final más esperada por la afición española, Lamine Yamal se ha dejado ver en una faceta poco habitual: lejos de los entrenamientos y la presión mediática, pasea por Nueva York acompañado por las dos mujeres que marcan su vida, su madre, Sheila Ebana, y su pareja, Inés García. En un momento en el que todo el país espera el desenlace del duelo entre España y Argentina, el joven delantero ha optado por refugiarse en la familia y saborear la cuenta atrás con la normalidad de cualquier turista.

El viaje a la Gran Manzana tiene un significado especial para los tres. Lamine, a sus 19 años, vive un sueño que todavía resulta difícil de asimilar incluso para los suyos. Para Sheila, que durante su infancia trabajaba jornadas dobles para sacar adelante a su hijo, caminar por las avenidas neoyorquinas es la recompensa a años de esfuerzo y sacrificios silenciosos. Para Inés, apenas dos años mayor que el futbolista, es la oportunidad de compartir con él una experiencia irrepetible, acompañándole tanto en la intimidad como bajo los focos de una ciudad que ya exhibe el rostro de Lamine en sus gigantescos anuncios luminosos.

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El jueves, los tres iniciaron su jornada de turismo en la Quinta Avenida, donde Sheila no pudo resistirse a fotografiar la emblemática tienda de Louis Vuitton, símbolo de una prosperidad alcanzada tras años de privaciones. Entre escaparates y boutiques, las risas y las miradas cómplices reflejaban la unión que los define, ajenos al ruido mediático que rodea el fútbol de élite.

Primeros planes familiares en Nueva York

El paseo por la Quinta Avenida, la sesión improvisada de fotos junto a la ‘flag ship store’ de Louis Vuitton y las paradas en tiendas y cafeterías, son parte de una rutina que el futbolista busca preservar para mantener el equilibrio personal en medio de la vorágine.

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Lamine Yamal e Inés García por Nueva York. (Instagram @inesgaarcia)

Sheila, convertida en aficionada a las firmas de lujo tras años de esfuerzo, disfruta ahora de los frutos del éxito de su hijo, aunque no olvida la etapa en la que cada minuto juntos era un logro, cuando salía corriendo de un turno de trabajo para poder acostarlo. Inés, por su parte, vive su propia transformación: de discreta compañera de Lamine a testigo y parte activa de este momento único, acompañando a la familia en cada paso y compartiendo con sus seguidores escenas cotidianas que hasta ahora habían preferido mantener en privado.

La complicidad entre los tres es visible tanto en las imágenes compartidas en redes como en los gestos y miradas en la calle, donde intentan pasar desapercibidos a pesar de la expectación que genera la presencia del futbolista.

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Un respiro antes de la final del Mundial 2026

Con la final del Mundial a la vuelta de la esquina, el entorno de Lamine Yamal cobra aún más importancia. El joven delantero ha elegido pasar estos días alejado de la concentración estricta y las rutinas de hotel para disfrutar de unos momentos de desconexión junto a su madre y su novia. Pasear sin prisas por Nueva York, mezclarse con el resto de turistas y disfrutar de actividades sencillas, como probar un perrito caliente en la calle o recorrer los escaparates, se ha convertido en su mejor terapia para rebajar la tensión y llegar con la mente despejada a la gran cita.

El jugador de la selección española, Lamine Yamal, reacciona con humor y cariño a las divertidas imágenes de su hermano pequeño que se han vuelto virales entre los aficionados.

La emoción del momento se mezcla con la cuenta atrás para el partido más importante de su vida. El domingo, a las 21 horas en España, Lamine Yamal saltará al campo en la final del Mundial, con la mirada puesta en bordar la segunda estrella sobre el escudo de la selección. Hasta entonces, Nueva York es su refugio, la familia su mejor talismán y cada paseo por la ciudad una forma de agradecer el camino recorrido y prepararse para el desafío que está a punto de vivir.

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