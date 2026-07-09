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Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de julio: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Cloe hará una propuesta a Fina

Manuela advertirá a Claudia de Miguel en la ficción diaria de Antena 3

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Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

A diferencia de La Promesa y Valle Salvaje, el Mundial no afectará a la emisión de Sueños de libertad el próximo viernes. El capítulo situará a Begoña y Tasio en el centro de una jornada marcada por la culpa, una carta familiar y un favor desesperado, después de que este jueves varias tramas hayan llegado a un punto de inflexión con la salud de Paula, la crisis entre Marta y Fina y una nueva maniobra de Beatriz.

El capítulo emitido este jueves había quedado dominado por la preocupación por Paula, convertida en el principal foco dramático de una semana de emociones contenidas, decisiones difíciles y nuevas incertidumbres. En ese contexto, Tasio había decidido no quedarse quieto y había hecho una promesa importante mientras buscaba la forma de ayudarla en uno de los momentos más difíciles que ha atravesado.

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La serie también había llevado un paso más allá la relación entre Pablo y Marisol. Tras asumir la noticia del embarazo, él daba un nuevo paso con una proposición que podía alterar por completo el rumbo de sus vidas y el futuro de la pareja. En la entrega del jueves, Beatriz ya había decidido actuar de nuevo con una estrategia más calculada para alejar a Begoña de Eduardo.

Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Esa maniobra abría un frente adicional en una historia en la que los conflictos personales han terminado por eclipsar la tranquilidad que había traído la continuidad de la fábrica de Perfumerías De la Reina en Toledo. El ámbito profesional tampoco había ofrecido tregua. Marta reaccionaba con un enfado profundo ante una petición de Tasio, una fricción que volvía a tensar el ambiente dentro de la fábrica.

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Qué pasará el viernes en ‘Sueños de libertad’

La entrega de Sueños de libertad del viernes avanzará cinco movimientos concretos: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Valentina, Eduardo recibirá una carta de su hermano, Manuela advertirá a Claudia sobre Miguel, Marisol se enfrentará a Nieves, Tasio pedirá ayuda a Gabriel y Cloe trasladará una propuesta a Fina.

Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

El avance del viernes desplaza parte del foco hacia Begoña, que aparecerá marcada por la culpa por la ruptura de Andrés y Valentina. A su alrededor, Eduardo recibirá una carta de su hermano, un elemento que introduce una nueva línea de tensión en una trama que ya venía condicionada por los movimientos de Beatriz.

Uno de los momentos más esperados del jueves había sido la conversación definitiva entre Marta y Fina para aclarar el estado de su relación. El objetivo de ese encuentro era decidir si aún existía margen para recomponer el vínculo o si había llegado el momento de separar sus caminos. El adelanto del viernes mantiene a Fina dentro de ese eje narrativo, aunque ahora desde otro ángulo: Cloe le hará una propuesta.

Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

‘Sueños de libertad’ cierra la semana

La nueva entrega también repartirá tensión en otros frentes. Manuela advertirá a Claudia acerca de Miguel, mientras Marisol confrontará a Nieves en una escena que prolonga la acumulación de conflictos personales de los últimos capítulos. En paralelo, Tasio volverá a moverse desde la urgencia y pedirá un favor desesperado a Gabriel.

Tráiler de 'La Encrucijada'. (Antena 3)

La petición llega después de varios días en los que el personaje ya había dejado ver su desgaste, incapaz de dormir y cada vez más inquieto incluso durante la fiesta con la que la empresa celebró la permanencia de la fábrica tras semanas de incertidumbre.

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