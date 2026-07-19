La pasión de la infanta Sofía por el fútbol: así ha crecido entre gradas, estadios y la camiseta de La Roja

La princesa Leonor y la infanta Sofía. (Casa Real)

La infanta Sofía siempre ha sido la más futbolera de Zarzuela. Aunque tanto el rey Felipe como la reina Letizia disfrutan del deporte, es la hija pequeña de los monarcas quien ha demostrado una pasión constante, natural y cada vez más visible por el fútbol.

Este domingo, Sofía estará junto a sus padres y su hermana en el MetLife Stadium de Nueva York para animar a España en la final del Mundial contra Argentina, una presencia que confirma que su vínculo con La Roja es mucho más que un gesto institucional.

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Desde niña, Sofía ha vivido el fútbol como una afición propia, no heredada. En cada aparición relacionada con este deporte, su actitud, su espontaneidad y su forma de celebrar los goles han dejado claro que disfruta del fútbol como cualquier joven de su edad… solo que desde un palco.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, junto al entonces príncipe Felipe, la princesa Letizia y sus hijas, durante la recepción a la Selección tras ganar el Mundial de 2010 en el Palacio Real. (©Billy Chappel/Lagencia Grosby)

Las veces que Sofía ha ido al fútbol: del Bernabéu a Londres o Australia

La relación de Sofía con el fútbol comenzó muy pronto. Su primera experiencia en un gran estadio fue en 2016, cuando acompañó al rey Felipe VI al Santiago Bernabéu para presenciar un partido de Champions.

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Aquel día, todavía una niña, descubrió el ambiente de un estadio lleno, la emoción de los cánticos y la intensidad de un partido decisivo. Fue su debut futbolero, y desde entonces su interés no ha dejado de crecer.

La Infanta Sofía y el Rey Felipe VI en el palco del Bernabéu en 2016. (EFE)

Con los años, la infanta ha ido sumando momentos que han marcado su trayectoria como aficionada. En 2022 viajó a Londres junto a la princesa Leonor para apoyar a la selección femenina en la Eurocopa. No solo siguió el encuentro desde la grada: también bajó al vestuario para felicitar a las jugadoras, un gesto espontáneo que se convirtió en una de las imágenes más comentadas del torneo. Sofía irradiaba ilusión, y las jugadoras se lo devolvieron regalándole una camiseta personalizada.

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Karim Benzema recoge la Copa del Rey de manos del rey Felipe VI y la infanta Sofía en el estadio de La Cartuja, Sevilla, el 6 de mayo de 2023.

En 2023 volvió a ocupar un asiento destacado, esta vez en el palco del estadio de La Cartuja, durante la final de la Copa del Rey. Allí se la vio siguiendo el partido con atención, comentando jugadas con su padre y celebrando los goles con una naturalidad que llamó la atención de la prensa. Sofía no disimula: vive el fútbol como una aficionada más.

En 2023 dio un paso más en su papel de aficionada viajando hasta Sídney, en Australia, junto a la reina Letizia para presidir la final del Mundial femenino. Madre e hija siguieron el partido desde el palco, vibraron con el gol de Olga Carmona y, al término del encuentro, bajaron al césped para entregar la copa y celebrar con las jugadoras como dos hinchas más. A Sofía se la vio disfrutar especialmente: con bandera al hombro, rodeada por las futbolistas, recibió una camiseta de la Selección y llegó incluso a alzar el trofeo entre los vítores de “Sofía, Sofía”.

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La infanta Sofía celebra con las jugadoras de España la victoria en el Mundial femenino 2023 en Sídney. (Daniela Porcelli/SPP Sport Press Photo/Alamy Live News)

Su presencia en grandes citas se consolidó en 2024, cuando viajó a Berlín para la final de la Eurocopa masculina. Las cámaras captaron su emoción en cada gol de España, convirtiéndola en una de las imágenes más compartidas de la noche. Y este 2026, aunque no pudo viajar a la semifinal del Mundial por los compromisos familiares en Girona, siguió el partido desde Barcelona con la misma intensidad de siempre.

Ahora, este domingo, en la final contra Argentina, volverá a estar donde más disfruta: en el estadio, animando a España.

El rey Felipe VI y la infanta Sofía celebran con los jugadores tras la final de la Eurocopa 2024 en el Olympiastadion de Berlín. (Jean Catuffe/DPPI Media/Alamy Live News)

Camisetas, rituales y apoyo a La Roja: Sofía, la fan más auténtica

Si algo caracteriza a la infanta Sofía es que no solo va al fútbol: lo vive. Esta semana, durante la semifinal del Mundial, la Casa Real difundió imágenes de los reyes y sus hijas viendo el partido juntos desde un hotel de Barcelona. En la foto, Sofía aparece con la camiseta oficial de España, personalizada con su nombre y el dorsal 26, una tradición que ya forma parte de los rituales familiares en grandes citas deportivas.

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La escena fue reveladora. Sofía, sentada entre sus padres, celebraba cada jugada con una sonrisa que se hizo viral. Mientras Leonor mantenía su habitual discreción, Sofía no pudo evitar levantarse, gesticular y disfrutar como cualquier aficionada. La infanta vivió el partido como si estuviera en la grada.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía siguen la semifinal del Mundial entre España y Francia. (Casa de S.M. el Rey)

Además de seguir partidos desde la grada, Sofía también ha jugado al fútbol. En el colegio Santa María de los Rosales participó en actividades deportivas vinculadas al balón, y en el UWC Atlantic College de Gales, donde cursó el Bachillerato Internacional, se unió a los entrenamientos y partidos internos del centro. Allí, según fuentes del colegio, disfrutaba especialmente de las sesiones de fútbol, un deporte que practica desde niña y que forma parte de su rutina deportiva.

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