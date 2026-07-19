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La discreta historia de amor de Pau Cubarsí y Martina Riera: de viajes secretos a Grecia a celebrar en el Mundial 2026

Tras meses de especulaciones y rumores, fue el propio futbolista quien decidió oficializar la relación en el Camp Nou

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El posado con el trofeo de Pau Cubarsí y Martina
Pau Cubarsí vive un romance discreto junto a su pareja catalana. (Instagram @paucubarsí)

La historia de amor entre Pau Cubarsí, central del FC Barcelona y reciente figura mundialista, y la joven catalana Martina Riera ha capturado la atención de aficionados y prensa. La pareja ha sabido mantener su romance alejado del ruido mediático. Tras meses de especulaciones y rumores, fue el propio futbolista quien decidió oficializar la relación durante la celebración del título de Liga en el Camp Nou, presentando a Martina en redes sociales y confirmando así lo que muchos seguidores intuían.

La pareja comenzó a ser objeto de atención en el verano de 2025, cuando fueron fotografiados juntos en unas vacaciones románticas en Grecia y navegando en barco por la Costa Brava. A pesar de la insistencia de la prensa y los comentarios en redes sociales, Cubarsí y Riera han priorizado su intimidad, logrando que ella conserve un perfil bajo y gran parte de su anonimato. La joven acompaña discretamente al futbolista en los momentos más relevantes de su carrera, pero evita el protagonismo o el reconocimiento que tienen otras de las parejas de los compañeros de Cubarsí.

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La confirmación oficial de la relación transformó el vínculo en uno de los más queridos por la afición blaugrana. La celebración del campeonato liguero fue el escenario elegido por Cubarsí para confirmar su noviazgo con Martina en público, consolidando así su presencia en la vida del jugador. Desde entonces, Martina ha sido vista en algunos eventos privados y familiares, pero siempre manteniendo un perfil reservado, lejos de los focos y de la exposición.

Los detalles del romance de Cubarsí

El seguimiento mediático ha sido intenso, sobre todo tras la consagración de Cubarsí como uno de los mejores centrales del mundo en el Mundial de 2026. El día de descanso tras la victoria de los octavos, el defensa celebró sin lujos ni ostentación, tomando un batido por la calle acompañado de Martina, en una escena que retrata la naturalidad de la pareja. Según las imágenes compartidas en redes sociales, ambos lucían atuendos sencillos, como dos adolescentes más de cualquier ciudad, alejados de la imagen glamorosa que suele rodear a los futbolistas y sus parejas.

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El joven Pau Cubarsí (FC Barcelona) y el central Daniel Vivian (Athletic Club), y los regresos de Pedro Porro (Tottenham), Pablo Sarabia (Wolverhampton) y Gerard Moreno (Villarreal) son las principales novedades de la lista del seleccionador nacional Luis de la Fuente para los amistosos ante Colombia y Brasil. (Fuente: Europa press/rfef)

Las redes sociales y los paparazzi han logrado captar momentos cotidianos, como viajes en avión a destinos románticos o paseos por la Costa Brava. Incluso en estas situaciones, Cubarsí y Riera proyectan una imagen de normalidad, priorizando el tiempo juntos y la privacidad por encima de la exposición pública. Martina, más bajita y pelirroja, comparte con Pau la misma juventud y ganas de disfrutar de la vida lejos de los excesos y la ostentación.

Su vida más allá del fútbol: universidad y familia

En paralelo a su noviazgo, Pau Cubarsí se ha consolidado en el primer equipo del Barcelona y ha sumado títulos a su palmarés, afrontando el reto de la Champions y proyectando una carrera larga en el club. El defensa, que a sus 19 años ya es considerado uno de los jugadores más prometedores de La Masia, ha manifestado su intención de estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE) para prepararse de cara al futuro y saber gestionar lo que espera ganar en los próximos veinte años en la élite.

Pau Cubarsí y su pareja celebrando después del partido de octavos
Los detalles de la relación de Cubrasí. (Instagram @paucubarsí)

Los padres y la hermana de Cubarsí han acogido con naturalidad la presencia de Martina en la familia, y las imágenes familiares compartidas en redes sociales muestran a la joven integrada en el entorno cercano del futbolista. La pareja ha sabido encontrar un equilibrio entre la vida privada y las exigencias del mundo del fútbol, convirtiéndose en una referencia de discreción y complicidad. El entorno blaugrana observa con simpatía este noviazgo sencillo y alejado de los excesos y los lujos. Martina Riera se perfila como la compañera ideal de Pau Cubarsí, sumando estabilidad y normalidad al universo del Barça.

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