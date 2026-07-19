El pelo de Cucurella podría ser su arma secreta en el Mundial: un estudio revela que sus rizos le protegen del calor

Los rizos de Cucurella podrían ser una ventaja evolutiva (Reuters/Jerome Miron)

Como una especie de Sansón español, Marc Cucurella podría tener en su pelo parte de la clave de su éxito. Sus característicos rizos, que tiñó de rojo tras ganar la Eurocopa contra Inglaterra, son todo un emblema de uno de los jugadores más carismáticos de la Selección, pero también podrían ser una ventaja estratégica.

El pelo rizado de Cucurella podría servirle al nuevo defensa del Real Madrid para soportar mejor el calor, de acuerdo con las conclusiones que sacó un estudio de la Universidad de Loughborough (Inglaterra) en 2024. Los resultados, publicados en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, revelaron que el pelo rizado reduce de manera decisiva la entrada de calor del sol a la cabeza. Los investigadores añadieron que este hallazgo también podría explicar cómo los primeros humanos se mantenían frescos mientras conservaban agua.

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Para llevar a cabo el experimento, el equipo diseñó una serie de pruebas con un maniquí térmico en una cámara de clima controlado. Las condiciones variaban la temperatura ambiental (30 °C), humedad relativa (60 %), intensidades de viento (0,3; 1,0 y 2,5 m/s) y la presencia o ausencia de radiación solar simulada. Se probaron cuatro tipos de cobertura sobre el cuero cabelludo: sin pelo, pelo liso, pelo moderadamente rizado y pelo muy rizado, todas con el mismo color y longitud. El objetivo fue medir de forma aislada el flujo de calor que entra y sale del cuero cabelludo en escenarios secos y húmedos, emulando sudoración.

Los rizos ‘protegen al cerebro’ de los rayos de sol

Los resultados mostraron que la mayor entrada de calor solar ocurre en un cuero cabelludo sin pelo. La protección aumenta progresivamente en los casos de cabello liso, moderadamente rizado y, sobre todo, con pelo muy rizado. A velocidades de viento equivalentes al caminar o correr, únicamente el pelo muy rizado logró transformar el balance de calor en la cabeza, permitiendo incluso una ligera pérdida de calor en condiciones de alta radiación solar.

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Sin embargo, el pelo en la cabeza, aunque reduce el ingreso de calor, también disminuye el potencial máximo de perder calor por evaporación del sudor. Es decir, un cuero cabelludo calvo puede perder más calor por sudor, pero solo a costa de perder más agua. Aquí radica el balance evolutivo observado por los autores: el pelo rizado minimiza cuánta sudoración es necesaria para compensar la ganancia de calor causada por el sol.

Según los datos, el pelo muy rizado requiere la menor cantidad de sudor para equilibrar la entrada de calor solar, facilitando la conservación de agua en ambientes calurosos y soleados, un factor posiblemente central durante la evolución de homínidos en África.

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Marc Cucurella durante el partido de semifinal contra Francia (Reuters/Maria Lysaker)

Las implicaciones evolutivas de unos rizos como los de Cucurella

La investigación ofrece una base experimental sólida que respalda la hipótesis de que el cabello humano evolucionó como una adaptación para la termorregulación, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento cerebral en zonas calurosas. El pelo rizado, por su geometría, crea una mayor distancia entre la superficie del cabello y la piel, permitiendo que el aire circule y que el calor del sol no afecte directamente al cráneo.

“Nuestro hallazgo más contundente es el patrón claro de reducción de la ganancia de calor solar a medida que aumenta el rizo del cabello”. Esta conclusión se apoya en mediciones directas donde el pelo muy rizado redujo en más de 150 W/m² la entrada de calor respecto a un cuero cabelludo sin pelo. Por primera vez, se documenta que la forma y la estructura del cabello pueden alterar significativamente la termorregulación específica de la cabeza.

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Para la antropología evolutiva, este matiz cambia la perspectiva sobre la pérdida de pelo corporal y la retención de pelo en la cabeza. La existencia de un “pelo protector” sobre el cerebro pudo ser determinante en épocas donde se necesitaba conservar agua y resistir largos periodos de actividad bajo el sol.

“Aunque un cuero cabelludo desnudo puede evaporar mucho más sudor, esto tiene el costo de incrementar la pérdida de agua… La ventaja del pelo rizado está en minimizar la cantidad de sudor necesaria para equilibrar el calor solar”, explican, algo que podría experimentar Cucurella en cada partido.

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Algunas limitaciones del estudio

Los autores reconocen que el experimento, al basarse en un maniquí, no replica completamente la fisiología humana real, como la variación en la sudoración y temperatura de la piel. Además, todos los tipos de pelo analizados tenían la misma longitud, color y densidad, y solo se probó una intensidad de radiación solar.

Futuros estudios buscarán extender estas pruebas a mayor diversidad de cabellos (densidad, color), distintas condiciones ambientales y modelos más realistas que incluyan las respuestas dinámicas del cuerpo humano. También será clave investigar si el pelo rizado pudo representar una ventaja adaptativa o, por el contrario, una desventaja en climas fríos, donde se podría haber favorecido la selección de cabellos más lisos.

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