Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

Dos profesionales de la salud revisan resonancias magnéticas cerebrales en monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospital público Príncipe de Asturias, situado en el municipio madrileño de Alcalá de Henares y que da servicio a 264.000 vecinos, quiere externalizar el diagnóstico de los TAC y resonacias magnéticas que se prescriban en el centro. Es decir, estas pruebas se realizarán en el hospital, pero el informe que interpretará los resultados lo hará un equipo médico a distancia contratado para tal fin. El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha licitado un contrato para la “realización de informes de Teleradiología”. La contratación de este servicio “se presenta como una solución eficaz para abordar las limitaciones de personal, la creciente demanda de pruebas de imagen y optimizar el servicio de diagnóstico por imagen en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias”, argumenta el SERMAS.

El expediente de contratación se abrió el pasado 20 de marzo, pero de momento el SERMAS ha tenido que desistir en su tramitación porque las empresas interesadas han mostrado algunas dudas tras analizar los pliegos. “Las cuestiones planteadas evidencian la existencia de incertidumbres relevantes en la configuración del contrato, que afectan a elementos esenciales del mismo, por lo que estamos ante una infracción no subsanable, en concreto la insuficiente determinación del objeto contractual, al no definirse con precisión la tipología y proporción de las pruebas a realizar”, explica la última resolución firmada por Sanidad el pasado 3 de abril. Ahora habrá que subsanar los pliegos y tramitar un nuevo expediente.

Y eso que el objeto del contrato parecía claro. “El servicio consistirá en la realización de informes de pruebas radiológicas de pacientes que hayan sido realizadas en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. La empresa adjudicataria, por medio de su equipo médico interpretará a distancia esas imágenes remitidas y confeccionará los informes médicos correspondientes en los plazos de respuesta requeridos por el hospital”, reza su memoria justificativa. Es decir, hacer las pruebas en un sitio y que otro centro las interprete. Lo último en externalización.

El hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares (Eduardo Parra / Europa Press 03/12/2025)

El hospital Príncipe de Asturias tiene 2.600 trabajadores y en 2024 (últimos datos oficiales) fue capaz de realizar 34.500 ecografías, 27.880 TAC y 16.400 resonancias. El centro “destinará un porcentaje de su actividad de TAC y resonancia” para esta externalización, “que podrá variar según la evolución de la demanda y la actividad”, explica el pliego de condiciones. El número de estudios mensuales se estima en 800-1000. Pero estos datos no han sido suficientes, ya que algunos centros privados quería saber el porcentaje de pruebas simples y complejas diferenciadas en TAC y resonancia, información que no se ofrecía.

En febrero de este año, el SERMAS ya externalizó con 17 centros privados la realización de pruebas radiodiagnósticas del Príncipe de Asturias ante la elevada demanda y la carencia de medios para atender todas las peticiones. Derivó fuera del hospital público 6.000 resonancias, 2.700 TAC y 7.500 ecografías durante un año. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso paga por estas resonancias entre los 70 y los 120 euros; por un TAC entre los 50 y los 71 euros. Y por una ecografía, entre 17 y 22 euros. En este primer contrato se han privatizado las pruebas y los informes con los resultados. Lo que se pretende con esta nueva externalización es solo la interpretación de las pruebas que se seguirán realizando en el Príncipe de Asturias.

Informes en una semana

¿Cómo se realizará este trabajo? El hospital comunicará a la empresa adjudicataria, mediante listado protegido, el número de historia del paciente, fecha del estudio y número identificativo del episodio. El personal externo habilitado accederá a estos datos para emitir el informe. Estos “deberán ser realizados e incorporados al sistema de información del hospital según el circuito establecido en la semana siguiente a la entrega del listado de trabajo. El plazo empezará a contar desde la puesta a disposición de los profesionales de la empresa adjudicataria de las imágenes objeto de estudio”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugurando un hospital privado

Los informes contarán con los siguientes datos: “exploración y fecha de realización, técnica practicada, hallazgos, descripción, y comparación con estudios previos relacionados con el motivo de solicitud, diagnóstico diferencial, y recomendaciones en caso de ser necesarias. Finalmente una conclusión, que ”debe ser clara, concisa, con clasificación de las lesiones", con el número de colegiado del radiólogo responsable, día y hora de realización del informe, y firma del responsable del informe. El SERMAS está dispuesto a pagar un máximo de 22 euros por informe

La Comunidad de Madrid sigue con su política de externalizar servicios sanitarios no solo en el Príncipe de Asturias. El hospital Infanta Leonor (en Vallecas) ha recurrido a centros privados para hacer tratamientos a pacientes de dolor crónico, pruebas digestivas y resonancias.