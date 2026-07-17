Victoria Federica bromea con el ‘simpa’ del que la acusaban a ella y a su hermano Froilán en su felicitación de cumpleaños: “Felicidades SIMPAtico”

Froilán y Victoria Federica, en imagen de archivo (Europa Press)

Si hay una vis cómica en la familia real española, está sin duda en los hijos de la infanta Elena. Victoria Federica ha felicitado a Froilán por sus 28 años con un mensaje en Instagram que recupera la acusación de un supuesto “simpa” en el Hotel Palace de Madrid hace un mes, una polémica que el entorno de ambos hermanos negó y que ahora ella ha convertido en un juego de palabras público.

“Felicidades SIMPAtico, te quiero con locura, Fil”, ha escrito este 17 de julio en su cuenta, remarcando la palabra ‘simpa’ en “simpático” en una alusión directa al episodio que se situó el 14 de junio tras la Corrida de la Beneficencia y que se cerró con una factura de 357,40 euros abonada por el CEO de Modular Homes.

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Este viernes, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, nacido en Madrid en 1998, cumple 28 años en Abu Dabi, donde mantiene una rutina discreta junto a su abuelo, el rey Juan Carlos. Su traslado se produjo a principios de 2023 por decisión de su madre, la infanta Elena, y de la Casa Real, con el objetivo de alejarlo de varias polémicas y escándalos nocturnos en Madrid, que sigue sumando en sus esporádicas visitas a España.

Victoria Federica recuerda su supuesto 'simpa' para felicitar a Froilán (Instagram)

El ‘simpa’ de Victoria Federica y Froilán

Como primer nieto de los reyes Juan Carlos y Sofía ha vivido expuesto desde la cuna. El nombre de Froilán quedó asociado muy pronto a episodios de gran repercusión pública, como la patada a una prima durante la boda de Felipe y Letizia o el accidente que sufrió a los 13 años en la finca familiar de Soria, cuando se disparó accidentalmente con una escopeta de pequeño calibre. Los hechos a los que ha aludido ahora su hermana se situaron en el madrileño Hotel Palace el domingo 14 de junio, justo después de la Corrida de la Beneficencia.

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El torero Andrés Roca Rey se aloja siempre allí por superstición, y no en los hoteles habituales del resto de diestros. Parte de su círculo de incondicionales se trasladó al establecimiento y esperó a que bajara a saludarles en el bar del hotel. Entre los presentes estaban Victoria Federica, Froilán, el torero limeño Joaquín Galdós, María García de Jaime, que se marchó al cabo de un rato y estaba sin su marido Tomás Páramo, y Berenice Lobatón, que llegó después.

La versión que sostienen quienes les acusan señala que no se trataba de una terraza, sino de ese bar interior, y que al llegar el momento de pagar varios de los presentes empezaron a levantarse e irse. Los camareros advirtieron la salida y uno de ellos entregó la cuenta al CEO de Modular Homes, que estaba sentado en otra mesa y decidió abonarla para evitar problemas.

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Froilán y Victoria Federica, las imágenes inéditas abandonando el Palace tras su presunto 'simpa' (Europa Press)

La última polémica de Froilán antes de su cumpleaños

El desglose de la factura incluía dos aguas de Mondariz por 10 euros, un agua con gas de la misma marca por 5 euros, una Coca-Cola Zero por 7,27 euros, 13 dobles de cerveza Mahou por 177 euros, cinco copas de Domaine Trenel por 95,45 euros y una copa de ron gran reserva Zacapa 23 junto a otra de Laderas.

La acusación del supuesto impago se difundió a partir del relato de la periodista Isabel González en el programa La mañana de Federico. Según esa versión, el grupo salió sin abonar una cuenta que se situaba en torno a 300 euros y la factura terminó en manos del directivo nombrado, que asumió el pago para evitar un conflicto con el personal del local.

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El programa Vamos a ver de Telecinco añadió que varios testigos respaldaban ese relato. Según explicaron, esas personas estaban sentadas junto al grupo de los nietos del rey emérito y cuando pidieron su propia cuenta, recibieron una de 350 euros. Por ello, protestaron, ya que solo habían tomado seis consumiciones y los camareros les indicaron que los jóvenes de la mesa contigua habían dicho que ellos pagarían.

Durante la cita privada, la infanta Cristina ha desafiado el protocolo con el papa León XIV para pedir regalos para Froilán y sus hijos (EFE)

Frente a esa reconstrucción, el entorno de los primos de la princesa Leonor ha negado los hechos. Su versión sostiene que no estuvieron en la cafetería, sino en la terraza del hotel, y que pagaron todas sus consumiciones antes de abandonar el establecimiento. También circularon varias explicaciones para justificar lo sucedido. Algunas apuntaban a un simple despiste, mientras que otras a la posibilidad de que creyeran que la cuenta se cargaría a la habitación de Roca Rey, que estaba alojado en el hotel.

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