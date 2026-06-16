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Victoria Federica enseña emocionada el rosario bendecido que le regaló el papa León XIV, con el que se desató la polémica de la infanta Cristina

La joven ha publicado en su cuenta de Instagram aquel encuentro en el que la infanta pidió “tres más” cuando el pontífice les otorgó los obsequios

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Victoria Federica recuerda su encuentro con el papa León XIV (Instagram)
Victoria Federica recuerda su encuentro con el papa León XIV (Instagram)

Una semana después, Victoria Federica de Marichalar ha expuesto cómo se sintió tras el encuentro privado que mantuvo con el papa León XIV al publicar en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes de aquella audiencia. Además, ha mostrado el rosario bendecido que el pontífice entregó a cada uno de los asistentes de la familia dentro de una cajita con el escudo de Ciudad del Vaticano.

La publicación, que ya acumula miles de ‘me gusta’ en pocas horas, ha traído de vuelta a la memoria la anécdota protagonizada por la infanta Cristina durante la propia entrega de los rosarios. La hija de la reina Sofía no pudo evitar pedir al papa, delante de las cámaras y pese al carácter privado del encuentro, “tres más” para los nietos ausentes: su sobrino Froilán y sus hijos Juan e Irene Urdangarin, que no habían podido acudir a la Nunciatura Apostólica de Madrid.

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En ese mismo instante, las imágenes recogían a Victoria Federica con visible emoción al recibir el presente de manos de León XIV. La joven ha acompañado el carrusel con una frase propia: “Hay momentos que el tiempo guarda para siempre y este es uno de ellos”. A su vez, ha recogido una cita del pontífice: “Hay que buscar siempre la verdad porque muchas voces en las redes nos engañan”.

Victoria Federica recuerda su encuentro con el papa León XIV (Instagram)
Victoria Federica recuerda su encuentro con el papa León XIV (Instagram)

Los rosarios del papa León XIV

Con sus palabras, Victoria Federica ha vuelto a mostrar una vez más su fuerte arraigo religioso, lo que hace que fuese muy importante para ella aquel encuentro. Entre las fotografías figura un posado familiar en el que aparece junto a su madre, la infanta Elena, la reina Sofía, la infanta Cristina, y Pablo y Miguel Urdangarin, con el papa en el centro.

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El obsequio del rosario es una práctica habitual en las audiencias privadas del pontífice, con un marcado valor simbólico y espiritual dentro de la tradición católica. En este caso, la petición de la infanta Cristina para que los tres primos ausentes también recibieran el suyo se produjo en el momento en que León XIV ya repartía las cajitas entre los asistentes de la familia.

Victoria Federica recuerda su encuentro con el papa León XIV (Instagram)
Victoria Federica recuerda su encuentro con el papa León XIV (Instagram)

La emoción de Victoria Federica ante el papa

La publicación de Victoria Federica no ha tardado en reunir comentarios de rostros conocidos como Genoveva Casanova, Tana Rivera, Tomás Paramo o Marta Lozano, que expresaron su apoyo a Victoria Federica por haber vivido una experiencia de estas características. El look de la joven también fue objeto de análisis, al igual que los de la familia real al completo durante sus apariciones junto al pontífice.

Para la ocasión, la nieta de Juan Carlos I apostó por un conjunto negro con una blazer estructurada y falda de vuelo, con el que siguió estrictamente el protocolo vaticano, mientras que doña Sofía hizo uso del privilegio de vestir de blanco ante el papa. La melena, suelta y completamente lisa, con la parte frontal recogida tras las orejas, para no ocultar su rostro al inclinarse ante el papa, completó el conjunto.

Durante la cita privada, la infanta Cristina ha desafiado el protocolo con el papa León XIV para pedir regalos para Froilán y sus hijos (EFE)

Además de las fotografías de la audiencia, Victoria Federica ha publicado un vídeo del momento en que León XIV llegó al estadio Santiago Bernabéu de Madrid para el acto de clausura de su visita a la capital. Tras esos días en Madrid, el pontífice viajó a Barcelona para visitar la Sagrada Familia, y después a Gran Canaria y Tenerife, antes de regresar al Vaticano a bordo del Falcon del rey Felipe VI, en una tarde que los uniría para siempre tras la avería de su avión.

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