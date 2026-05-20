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El nuevo dueño de Cantora prepara acciones legales contra Kiko Rivera por el “asalto” a la finca

El Dj fue grabado por la guardesa, mantuvieron una fuerte discusión y se marchó con una maleta tras “forzar cerraduras” con una radial

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Isabel Pantoja en 'GH Dúo' con su hijo Kiko Rivera (Mediaset España)
Isabel Pantoja en 'GH Dúo' con su hijo Kiko Rivera (Mediaset España)

La historia de Cantora vuelve a sumar un nuevo capítulo cargado de tensión, polémica y posibles consecuencias judiciales. Cuando parecía que el eterno conflicto alrededor de la finca de Isabel Pantoja empezaba a apagarse tras anunciarse su venta, una inesperada visita de Kiko Rivera ha vuelto a situar el foco sobre la propiedad más mediática de la prensa del corazón.

Según ha desvelado la revista Semana, el nuevo propietario de Cantora estaría estudiando emprender acciones legales contra el hijo de Isabel Pantoja después de que presuntamente accediera a la finca “por la fuerza” el pasado mes de abril.

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La polémica saltó después de que Almudena Mateos, guardesa de la finca, relatara en Telecinco el episodio vivido junto al DJ y su pareja, Lola García. Según su versión, ambos llegaron a Cantora el pasado 17 de abril y entraron en varias zonas de la propiedad tras forzar cerraduras con una radial.

La finca Cantora de Isabel Pantoja en Cádiz (INFOBAE).
La finca Cantora de Isabel Pantoja en Cádiz (INFOBAE).

La situación, siempre según el testimonio de la guardesa, terminó derivando en una fuerte discusión. Además, Almudena aseguró que Kiko Rivera abandonó la finca llevándose diversos objetos personales y varias pertenencias almacenadas en las cocheras.

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El futuro de la finca Cantora

La gravedad del asunto ha aumentado especialmente porque la finca ya se encuentra inmersa en un proceso de venta. Aunque la operación todavía no se habría completado del todo, existe ya un procedimiento de adjudicación abierto tras el acuerdo alcanzado con un empresario francés de origen libanés que será el futuro propietario de Cantora.

Precisamente por eso, cualquier daño ocasionado en la propiedad podría tener consecuencias legales importantes. Así lo explicó Jorge Borrajo en Telecinco, donde advirtió de que este supuesto “asalto” podría complicar seriamente la operación inmobiliaria.

“Su asalto a la finca le podría acarrear graves consecuencias”, explicó, que sostiene que el acceso a determinadas zonas de la propiedad se habría producido rompiendo candados y puertas.

Kiko Rivera y su novia en una imagen de archivo. (Europa Press)
Kiko Rivera y su novia en una imagen de archivo. (Europa Press)

Por el momento, Kiko Rivera no ha negado del todo el incidente, aunque sí ha ofrecido una versión muy distinta de lo ocurrido. El DJ reconoció públicamente que hubo un enfrentamiento con la guardesa, pero evitó entrar en detalles sobre cómo se produjo realmente su entrada en Cantora.

“Los amigos de De Viernes volvieron a darle voz a un ser que hace unos meses, dentro de mi casa sí, en mi puta casa, mientras yo estaba haciendo una mudanza, decidió grabarme y faltar el respeto tanto a mí como a mi mujer”, escribió visiblemente molesto.

Con estas palabras, Kiko deja claro que sigue considerando Cantora como parte de su patrimonio familiar, pese a que la finca se encuentre ya en pleno proceso de venta y a que la relación con Isabel Pantoja haya atravesado etapas especialmente complicadas durante los últimos años.

Uno de los aspectos que más curiosidad ha generado es qué fue exactamente lo que el hijo de la tonadillera se llevó de la propiedad. Según explicó la colaboradora Leticia Requejo en televisión, Kiko Rivera habría salido de la finca con una maleta que contendría documentación relacionada con una supuesta herencia de Paquirri en Latinoamérica.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

Siempre según esta versión, existirían más de 350.000 euros pendientes de reparto vinculados a propiedades o patrimonio del torero fuera de España. Un tema que volvería a abrir el eterno conflicto familiar relacionado con la herencia de Paquirri y las tensiones históricas entre Isabel Pantoja y su hijo

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