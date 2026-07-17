Renfe abre sus trenes a los perros de hasta 40 kilos: estas son las condiciones para viajar con tu mascota

La compañía amplía a toda su red el transporte de mascotas de gran tamaño. (X/Óscar Puente)

Las mascotas ocupan cada vez un papel más importante en la vida de sus dueños y, para muchos hogares, ya son un miembro más de la familia. Renfe responde a esta realidad con la ampliación de su servicio de transporte de animales: desde el próximo 21 de julio, permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes, incluidos los AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia.

La medida supone la ampliación definitiva de un servicio que Renfe comenzó a desarrollar en septiembre de 2022 bajo el nombre de “Proyecto Mascota Grande”. La iniciativa arrancó como una prueba piloto en determinados trenes AVE del corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona, con el objetivo de facilitar que los perros de mayor tamaño pudieran viajar junto a sus dueños sin necesidad de utilizar un transportín.

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Tras la puesta en marcha inicial, la compañía fue extendiendo progresivamente el servicio a nuevas conexiones. Primero se incorporaron los trayectos Madrid-Málaga, y posteriormente se sumaron rutas como Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Granada y Madrid-Sevilla. Hasta ahora, esta modalidad estaba limitada a algunos corredores ferroviarios, pero con la nueva ampliación llegará a toda la red de Renfe.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha celebrado el anuncio a través de su cuenta de X, donde ha asegurado: “Lo anuncié hace meses y hoy lo cumplimos. Las mascotas son familia, y ya pueden ocupar un hueco a nuestro lado en el tren. En todos los trenes de Renfe desde el 21 de julio y para perros de hasta 40 kg”.

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Un perro en un tren en una imagen de archivo. (Renfe/Europa Press)

Puente también ha defendido la necesidad de adaptar el transporte público a una realidad cada vez más extendida. En un vídeo compartido por el ministro de una entrevista en la Cadena SER, ha señalado que “las mascotas ocupan un lugar en nuestras vidas muy importante” y ha explicado que él mismo convive con una perra de dos años a la que considera parte de su familia. “Hay que mostrar sensibilidad a una situación claramente extendida”, ha afirmado.

Cómo podrán viajar los perros de hasta 40 kilos

A partir del próximo 21 de julio, los perros de hasta 40 kilos podrán viajar en los trenes de Renfe en un espacio habilitado como ‘pet friendly’. Según las condiciones establecidas por la compañía, los animales deberán ocupar la plaza interior situada junto a la ventanilla y permanecer junto a sus dueños durante el trayecto. Cada tren contará con capacidad para un máximo de dos perros de gran tamaño.

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El servicio tendrá un coste adicional de 40 euros en los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, mientras que en los servicios Avant y Media Distancia se aplicará la tarifa general. Al comprar el billete, el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos para el viajero y su mascota. Además, los viajeros podrán acceder al tren con su mascota desde cualquier parada intermedia del recorrido.

Para facilitar el viaje y garantizar unas condiciones adecuadas de higiene, Renfe entregará en los controles de acceso un kit de viaje compuesto por una funda para el asiento y una alfombrilla para el animal. El propietario deberá colocar ambos elementos durante el trayecto y retirarlos al finalizar el viaje.

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La compañía amplía a toda su red el transporte de mascotas de gran tamaño. (X/Óscar Puente)

Requisitos y excepciones para viajar con mascotas

Para utilizar este servicio, los propietarios deberán cumplir una serie de condiciones de seguridad e higiene. El animal tendrá que viajar con una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros y deberá llevar bozal en la estación, durante el embarque y en el desembarque.

También será obligatorio disponer de la documentación oficial del animal en regla, ya sea la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía. Además, los viajeros deberán llevar un kit de limpieza con empapadores, bolsas, toallitas, espray desinfectante y producto antiolor para mantener en buen estado el espacio utilizado durante el recorrido.

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Sin embargo, el servicio contará con algunas excepciones: no estará disponible para perros menores de un año, animales considerados de raza potencialmente peligrosa ni hembras que se encuentren en periodo de celo. Tampoco podrán viajar en trenes con enlace, servicios con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas.