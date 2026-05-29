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Esto es lo que cuesta mantener a un perro toda su vida, según un experto en finanzas: “Aun así, el 40% de españoles tiene mascota”

El experto aproxima que cuidar de una mascota puede costar unos 27.000 euros a lo largo de su vida

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Imagen de recurso de un perro. (Canva)
Imagen de recurso de un perro. (Canva)

A los españoles les encantan los perros, según parecen mostrar los últimos datos. El censo 2025 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac) calcula que hay más de 20 millones de mascotas en el país y, de ellas, casi siete millones son perros. Otros estudios, como el elaborado por la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (Aedpac), elevan la cifra a 9,3 millones de canes.

Las mascotas ofrecen conexión y afecto, cariño y compañía, pero también demandan atención y cuidados que van más allá de unos paseos diarios. Entre comida, juguetes, veterinarios y aseo personal, los dueños pueden dejarse una importante suma de dinero a lo largo de los años.

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Calcularla no es sencillo, pero Jaime, experto financiero de la compañía móvil SWOP, ha decidido lanzarse a ponerle “números a tu mejor amigo”. En un reciente vídeo publicado en el perfil de TikTok de la empresa, aproxima que mantener una mascota como un perro se acerca a los 27.000 euros.

Cuánto cuesta mantener a un perro

Un perro come de su cuenco. (Freepik)
Un perro come de su cuenco. (Freepik)

Los cálculos de Jaime comienzan con la esperanza de vida del animal. “Un perro mediano vive alrededor de catorce años y el gasto empieza fuerte nada más cruzar la puerta de casa”, explica. Entre las tasas por la adopción, la implantación del microchip, las vacunas y la esterilización, el primer año se cierra en 2.500 euros.

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Eso sin sumar la alimentación del animal. El experto estima que, junto a los snacks, peluquería y productos de higiene, la cesta de la compra anual se incrementa en otros 1.200 euros. Pero los cuidados básicos no bastan: también se necesita tener todos los papeles del perro en orden. “El mantenimiento legal y preventivo, que incluye el seguro obligatorio y las desparasitaciones, suma otros 450 euros al año”, añade Jaime.

Junto a los requisitos básicos y legales, pueden aparecer ciertos imprevistos médicos que requieran una atención veterinaria urgente. Para estos casos, el experto recomienda reservar unos 3.000 euros. “Por lo que el total de mantener un perro en España es de 26.850 euros. O lo que es lo mismo, una inversión media de unos 160 euros todos los meses”, calcula.

Sus cálculos no se alejan demasiado de los que realiza la Real Sociedad Canina de España (RSCE), desde donde estiman que mantener a un perro cuesta unos 105 euros al mes, es decir, 1.205 euros al año. Según la RSCE, la alimentación rondaría entre los 600 y los 800 euros anuales y la atención veterinaria se fijaría en unos 200 euros al año, si bien hay animales que pueden requerir consultas sanitarias más frecuentes. En higiene, los españoles se gastan de media 150 euros al año para sus peludos.

Extras, como los juguetes o unas vacaciones pet friendly, seguirían encareciendo la cuenta: entre cama, correa, arnés o collar y entretenimientos varios para el animal, los españoles se dejan unos 100 euros anuales. Para los viajes, en ocasiones se requiere un pasaporte canino (alrededor de 70 euros) y es posible que los hoteles cobren recargos para permitir entrar al animal a sus instalaciones. Si se opta por una residencia canina, la estancia puede costar entre 15 y 25 euros diarios. “Y aun así, el 40% de los españoles tiene mascota, porque hay cosas que no tienen precio”, concluye Jaime.

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