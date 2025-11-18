La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Rocío Ruz - Europa Press)

El último informe elaborado por la UCO en relación al ‘caso Koldo’ ha sacado a la luz un presunto esquema de beneficios económicos y contrataciones que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su “entorno familiar” habrían recibido de la empresa Servinabar. El minucioso documento, de 227 páginas, vincula directamente esta empresa con el cobro de comisiones irregulares por parte de la constructora Acciona, señalando a Cerdán como una figura central en la gestión de estos flujos.

El informe, al que ha tenido acceso Infobae España, detalla cómo Servinabar, una mercantil administrada por Joseba Antxón Alonso y de la que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones en 2016, se convirtió en una fuente de ingresos para el patrimonio y el entorno directo del exdirigente socialista. La UCO afirma sin ambages que el 75,33% de los abonos percibidos por la sociedad navarra procedían de contratos con Acciona, constituyendo su “principal fuente de financiación”.

Contrataciones y retribuciones a la familia de Cerdán

El detalle de las presuntas contraprestaciones a la familia de Cerdán es uno de los puntos más sensibles del informe. La UCO documenta varias contrataciones que, o bien fueron efectuadas directamente por Servinabar, o a través de cooperativas que se nutrían de los fondos de dicha mercantil.

La mujer de Cerdán, Francisca Muñoz Cano, figura como contratada por Noran, una cooperativa en cuya constitución participaron el socio de Cerdán, Antxón Alonso, y el propio Koldo García en 2015. El informe establece que Muñoz Cano percibió 9.500 euros entre marzo y julio de 2018, siendo Servinabar identificada como el “principal origen de los fondos de la cooperativa”. El auto del Tribunal Supremo, en el que se basa la investigación, apunta que la contratación se produjo sin que conste que la mujer de Cerdán “desarrollara función profesional alguna”.

La hermana del ex número tres del PSOE, Belén Cerdán, también se benefició de esta red. Entre febrero y junio de 2020, Servinabar le abonó 22.324,51 euros. A partir de junio de ese mismo año, Belén Cerdán pasó a la nómina de la cooperativa Erkolan. Los agentes de la UCO sostienen que los costes de esta contratación podrían haber seguido siendo “en realidad, satisfechos” por Servinabar, que transfirió a Erkolan un total de 367.290,43 euros hasta mayo de 2025.

A esta lista se añade el cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano, quien fue contratado directamente por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022. Durante este periodo, Muñoz Cano habría percibido un total de 53.130,30 euros.

Vivienda y tarjeta de crédito pagadas por la trama

La empresa navarra se habría encargado también del arrendamiento de un inmueble en Madrid para el político, por un importe de 7.200 euros entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Posteriormente, Servinabar habría asumido el abono del alquiler de la vivienda habitual de Cerdán, transfiriendo 44.645,26 euros entre agosto de 2018 y noviembre de 2019. Además, la mercantil corrió con los gastos de adquisición de mobiliario para dicho inmueble, valorados en al menos 7.849 euros.

La UCO también ha documentado el uso de una tarjeta de crédito de Servinabar por parte de Cerdán y su entorno familiar, con un total de cargos que ascienden a 33.574 euros a lo largo de tres años. La relevancia del hallazgo se incrementa al saber que el último pago efectuado con esta tarjeta tuvo lugar el día antes de la detención de Koldo García en febrero de 2024.

Los gastos de la tarjeta no pasaron desapercibidos dentro de la propia trama. En una conversación recogida en el informe, Antxón Alonso, socio de Cerdán, ironizaba con su mujer, Karmele, sobre el ritmo de gasto de la esposa del ex número tres del PSOE. “La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, señalaba, criticando su tendencia a “gastar y gastar” y el coste de “restaurantes fin de semana sí y otro también”, insistiendo en que no eran “nada discretos”.

El esquema con Acciona: el 2% como comisión

El nexo principal de los fondos de Servinabar se encuentra en su relación mercantil con Acciona. La UCO concluye que el 75,33% de los ingresos de Servinabar procedían del 2% neto que había acordado recibir de la constructora por cada obra que esta se adjudicase.

El informe detalla una “operativa común” que se aplicó en proyectos en proceso de licitación en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, finalmente adjudicados a Acciona. Esta operativa se cimentaba en un “Memorándum de Entendimiento” y un posterior “contrato de prestación de servicios” entre Acciona Construcción y Servinabar. El objetivo era que la empresa vinculada a Cerdán obtuviese el 2% neto del importe de adjudicación, un sistema que el auto del Tribunal Supremo considera un concierto ilícito para lograr adjudicaciones públicas “a cambio de indebidos pagos”.

La UCO sitúa a Cerdán como la persona que habría gestionado esta relación económica para derivar presuntos pagos al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. El informe subraya que esta relación, y el supuesto amaño de contratos, fue pilotada por el ex CEO de Acciona Construcción, Justo Vicente Pellegrini, junto a Antxón Alonso y el propio Santos Cerdán.