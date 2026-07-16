Precio de la luz en España este 17 de julio

El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este viernes 17 de julio.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 17 de julio

Precio de media: 137.74 euros por megavatio hora

Precio más alto: 175.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 97.81 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 17 de julio, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 167.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 163.76 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 163.28 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 162.88 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 162.81 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 164.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 168.81 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 167.81 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.4 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 98.96 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 97.94 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 97.94 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.81 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.88 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.3 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.44 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 167.99 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 169.81 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.0 euros por megavatio hora.