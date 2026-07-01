Ola de calor en Europa: las ciudades que ya rompieron sus récords históricos de temperatura

Los visitantes se refrescan entre nebulizadores de agua instalados cerca del Coliseo, en Roma (EFE/MASSIMO PERCOSSI)

Europa atraviesa una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que superan registros históricos y obligan a la emisión de alertas rojas en distintos países. El fenómeno, atribuido al avance del cambio climático, desencadena una serie de consecuencias inmediatas en la vida de millones de personas, desde el cierre de escuelas hasta el colapso de redes eléctricas y sanitarias.

Mientras termómetros marcan cifras inéditas en ciudades como Coschen (Alemania), Viena (Austria), Budapest (Hungría) y Bilbao (España), organismos internacionales y servicios meteorológicos advierten sobre los riesgos para la salud, la agricultura y la infraestructura. La magnitud de esta ola de calor redefine los límites conocidos para el continente y obliga a repensar la respuesta ante emergencias climáticas.

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Récords históricos de temperatura: Europa bajo el calor extremo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que la ola de calor en Europa batió récords históricos en numerosos países, con máximas absolutas nunca antes registradas. Según los datos obtenidos hasta el 29 de junio, Alemania alcanzó los 41,7 °C en Coschen, cerca de la frontera con Polonia el día 28. Este valor, registrado por el servicio meteorológico alemán Deutscher Wetterdienst (DWD), superó los registros previos y marcó un hito al situar a 252 estaciones meteorológicas por encima de sus máximos históricos.

El cartel de una farmacia marca 43º C, el 22 de junio de 2026, en Rennes, en el oeste de Francia. (AP Foto/Jeremias Gonzalez)

Francia vivió su día más caluroso como país el 24 de junio de 2026, cuando el promedio nacional llegó a 30°C, cifra que superó los récords de julio de 2019 y agosto de 2003, según Metéo-France. En la localidad de Pulluau se alcanzaron 43,8 °C. En la misma jornada, las autoridades emitieron alerta roja para 58 departamentos y advirtieron sobre riesgo elevado de incendios forestales. Además, afirmaron desde la OMM, “la temperatura mínima nocturna también estableció un nuevo récord nacional de 22 °C”.

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En Reino Unido, el Met Office británico confirmó valores inéditos: 37,7 °C en Lingwood, Strumpshaw Hill, el 26 de junio, cifra que superó el récord nacional para un mes de junio, vigente desde 1976. Además, más de 150 estaciones meteorológicas en ese país establecieron sus propias marcas máximas, tanto diurnas como nocturnas, durante el evento de calor.

La ola de calor redefine los límites conocidos para Europa, obliga a repensar la respuesta ante emergencias climáticas y pone a prueba la infraestructura (REUTERS/Krisztina Fenyo)

El primer ministro de Hungría, Magyar Péter, informó en su cuenta oficial de X que se registró una temperatura de 42 °C en Szécsény, lo que representa el valor más alto en la historia del país el 30 de julio. Polonia y la República Checa también reportaron máximas absolutas, con valores provisionales de 40,5 °C y cifras similares cerca de Budapest, capital de Hungría.

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En Austria, la ciudad de Viena alcanzó los 40 °C y permaneció bajo alerta roja el 29 de junio, según datos de Geosphere Austria. Países Bajos y Dinamarca no quedaron al margen: el servicio meteorológico holandés KNMI emitió alerta roja para ocho provincias, con un nuevo récord nacional de 39,4 °C, mientras que Dinamarca batió su marca con 37,0 °C en dos localidades.

Los días 23 y 24 de junio fueron los más calurosos del mes en España, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En varias ciudades, los termómetros superaron los 40 °C y se establecieron numerosos récords locales para junio. En Bilbao, la temperatura llegó a 42,7 °C, el registro más alto de ese mes en la historia de la ciudad.

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Alemania alcanzó los 41,7 °C en Coschen el 28 de junio, el servicio meteorológico alemán reportó 252 estaciones superando sus máximos históricos (REUTERS/Maryam Majd)

En Suiza, el servicio meteorológico Meteo-Suisse reportó un nuevo récord nacional para junio, con 39 °C alcanzados en la ciudad de Basilea. Esta marca superó los valores previos y subrayó la magnitud del evento extremo en regiones habitualmente templadas del continente. Eslovaquia también se sumó a la lista de países afectados por la ola de calor, al registrar un nuevo récord nacional de temperatura. El Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU) informó que el lunes se alcanzaron 41 °C en Turna nad Bodvou, en el sureste del país.

Impacto humano y sanitario de las temperaturas extremas

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló en su cuenta oficial de X que “más de 1.300 muertes en exceso han sido registradas desde el 21 de junio, vinculadas a las altas temperaturas en Europa”. Agregó que “150 millones de personas viven bajo calor extremo, cientos han fallecido, colegios cerraron y las redes eléctricas presentan problemas”.

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La OMS describió al estrés térmico como el “asesino silencioso”, debido a que muchas muertes y enfermedades relacionadas no se reportan oficialmente. El calor excesivo afecta a todos los grupos sociales, pero representa un riesgo mayor para adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes se encuentran en situación de calle.

El cuerpo humano regula su temperatura mediante la sudoración y el aumento del flujo sanguíneo hacia la piel. Cuando el aire es muy caluroso y húmedo, estos mecanismos pierden eficacia y la temperatura corporal sube, porque el sudor no se evapora con facilidad y el calor no logra disiparse correctamente, lo que impide el enfriamiento natural del organismo.

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Más de 1.300 muertes en exceso se registraron desde el 21 de junio en Europa, 150 millones de personas viven bajo calor extremo y colegios cerraron (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

“La exposición prolongada durante varios días, sobre todo cuando las temperaturas se mantienen altas por la noche, significa que el cuerpo comienza cada día ya estresado. Los adultos mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los trabajadores al aire libre y las personas sin hogar o con enfermedades crónicas se encuentran entre los más vulnerables, pero el estrés por calor puede afectar a cualquiera cuando las temperaturas son lo suficientemente extremas durante un tiempo prolongado”, explica Lachlan McIver, asesor de salud de la Oficina Conjunta OMS-OMM.

Durante la ola de calor, los fenómenos denominados “noches tropicales”, cuando la temperatura no desciende de 20 °C, se volvieron frecuentes, especialmente en ciudades. Este hecho agrava el riesgo sanitario, ya que impide la recuperación nocturna del organismo.

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Entre los efectos colaterales, autoridades francesas reportaron el fallecimiento de 40 personas por ahogamiento en Francia durante la ola de calor, un fenómeno atribuido a la búsqueda desesperada de alivio ante temperaturas inéditas. Además, la productividad laboral, la agricultura y los servicios esenciales experimentaron una merma considerable, según distintas fuentes institucionales.

Contexto global y antecedentes de récords de temperatura

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) subrayó que Europa es el continente que experimenta el calentamiento más rápido, con un aumento promedio de dos grados en los últimos 50 años. John Kennedy, jefe de información climática de la OMM, declaró: “Las olas de calor como esta son lo que esperamos ver en un clima que cambia”.

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La Organización Meteorológica Mundial subrayó que Europa es el continente que experimenta el calentamiento más rápido (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

En comparación internacional, el récord absoluto de temperatura mundial, según Guinness World Records, pertenece a Death Valley, California, donde se alcanzaron 56,7 °C el 10 de julio de 1913. En Europa, la marca más alta corresponde a Sicilia, Italia, con 48,8 °C registrados el 11 de agosto de 2021 y validados por la OMM.

La OMM confirmó que 2025 fue uno de los tres años más calurosos jamás registrados a nivel global. El análisis consolidado de ocho bases de datos climáticas determinó que la temperatura media mundial en 2025 se ubicó 1,44 °C por encima del promedio de 1850-1900. El año más caluroso registrado hasta la fecha fue 2024, con una temperatura media global estimada en torno a 1,5 °C por encima del nivel preindustrial. Además, la OMM destacó que 2023, 2024 y 2025 conforman la terna de los años más cálidos jamás observados en todos los registros disponibles.

El promedio para este trienio alcanzó 1,48 °C sobre los niveles preindustriales. De manera más amplia, los últimos once años (2015-2025) representan la serie ininterrumpida más cálida registrada. La secretaria general del organismo, Celeste Saulo, afirmó que “a pesar de la presencia de La Niña, el año 2025 se mantuvo entre los más cálidos debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el calentamiento de tierras y océanos, que impulsaron fenómenos extremos como olas de calor, lluvias intensas y ciclones tropicales”.

El año más caluroso registrado fue 2024, con una temperatura media global estimada en torno a 1,5 °C por encima del nivel preindustrial (REUTERS/Elisabeth Mandl)

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, alertó durante la London Climate Week que “vivimos los once años más calurosos jamás registrados” y enfatizó que los desastres climáticos son cada vez más frecuentes, destructivos y costosos. La OMM y la OMS desarrollaron sistemas de alerta temprana y planes de acción para mitigar los efectos del calor extremo, en el marco de iniciativas internacionales como “Early Warnings for All”.

La OMM, junto a la OMS, promueve la creación de redes de información, coordinación y alerta para que los gobiernos nacionales y locales puedan responder de forma efectiva ante episodios de calor extremo. El objetivo es anticipar los riesgos, proteger a las poblaciones vulnerables y reducir el impacto económico y social de estos fenómenos, según los documentos oficiales de ambas organizaciones.