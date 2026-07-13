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Diez países europeos lanzaron una coalición para reforzar la defensa anti balística del continente

El proyecto busca unificar tecnología e industria bajo una arquitectura integrada que complemente los sistemas de defensa ya desplegados por los países miembros

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Emmanuel Macron y Volodímir Zelensky, junto a los líderes de los países fundadores, antes de la reunión en París en la que se anunció el lanzamiento de FREYJA. 13 de julio de 2026. (Teresa Suarez/Pool via REUTERS)
Emmanuel Macron y Volodímir Zelensky, junto a los líderes de los países fundadores, antes de la reunión en París en la que se anunció el lanzamiento de FREYJA. 13 de julio de 2026. (Teresa Suarez/Pool via REUTERS)

Diez países europeos firmaron este lunes en París la creación de la Coalición Antibalística, una alianza de carácter “puramente defensivo” orientada a construir una arquitectura común de interceptación de misiles balísticos para el continente.

La iniciativa, bautizada con las siglas FREYJA, reúne a Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Ucrania. Fue impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien aprovechó que los aliados de Ucrania ya estaban convocados ese día en la capital francesa para la cumbre de la Coalición de Voluntarios.

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La declaración fija como prioridad desarrollar “con la mayor rapidez posible” una capacidad frente a amenazas balísticas. Según el documento, Europa requiere una respuesta basada en “el esfuerzo colectivo, la apertura tecnológica y una cooperación industrial de confianza”, y la nueva estructura complementará los sistemas ya existentes en los Estados miembros.

Emmanuel Macron impulsó la alianza FREYJA durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios convocada en París con los aliados de Ucrania. (REUTERS/Tom Nicholson/Pool)
Emmanuel Macron impulsó la alianza FREYJA durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios convocada en París con los aliados de Ucrania. (REUTERS/Tom Nicholson/Pool)

Para lograrlo, el bloque prevé establecer requisitos comunes, grupos técnicos de trabajo y mecanismos de gobernanza, con una hoja de ruta orientada a alcanzar las primeras capacidades operativas. Sus integrantes también se comprometieron a promover proyectos conjuntos de investigación, explorar vías de financiación y reforzar el intercambio de datos, en un esquema que otorga un lugar central a la experiencia “única” de Ucrania, forjada durante la invasión rusa iniciada en 2022. FREYJA permanecerá abierta a otros países que compartan sus principios y objetivos.

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Sobre ese trasfondo tomaron la palabra los líderes presentes. Pedro Sánchez anunció la participación española a través de redes sociales y afirmó que “cooperar es la mejor forma de afrontar los desafíos del presente y del futuro”. Volodímir Zelensky calificó la reunión como un encuentro que “puede, y debe, convertirse en un hito histórico” y reclamó una cobertura antibalística “sólida, fiable y más económica que otros sistemas”.

Friedrich Merz, Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron y Keir Starmer durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de la Coalición de Voluntarios en el Hotel de los Inválidos. París, 13 de julio de 2026. (Teresa Suarez/Pool via REUTERS)
Friedrich Merz, Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron y Keir Starmer durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de la Coalición de Voluntarios en el Hotel de los Inválidos. París, 13 de julio de 2026. (Teresa Suarez/Pool via REUTERS)

Rob Jetten, primer ministro neerlandés, justificó la iniciativa por “el rápido aumento en la producción de misiles balísticos por parte de Rusia” e instó a unir fuerzas en tecnología e industria para lograr “un escudo compartido”. Su homólogo sueco, Ulf Kristersson, prometió que Estocolmo y el fabricante aeroespacial Saab tendrán un papel relevante en el proyecto.

La reunión se dividió en un segmento técnico y otro de líderes. Entre los representantes institucionales figuraron el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Del lado empresarial, acudieron SENER por España, junto a los franceses Safran y Thales, las alemanas Diehl Defence y Hensoldt, la italiana Leonardo, la noruega Kongsberg Defence & Aerospace y la ucraniana Fire Point. Completaron la nómina los consorcios MBDA —fabricante paneuropeo de misiles participado por Airbus— y Eurosam, responsable del sistema antiaéreo SAMP/T.

(Con información de EFE y Europa Press)

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