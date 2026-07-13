Bolaños defiende la regulación de la UE sobre redes sociales: "Permite recuperar el poder"

Madrid, 13 jul (EFE).- El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este lunes la regulación que pretende implantar la Unión Europea (UE) sobre las redes sociales y ha sostenido que permitirá a los ciudadanos "recuperar el poder" sobre estas plataformas, además de limitar el acceso de los menores.

Las palabras del ministro se han producido durante un acto organizado por la Fundación AVANZA, que ha presentado su informe 'Desinformación en España: amenazas digitales y defensa democrática' en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

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Bolaños ha incidido en que la "idea definitiva" es que cuando una persona haga uso de un dispositivo móvil "no se abra un paréntesis en sus derechos fundamentales, sino que sus derechos fundamentales sigan aplicándose con una normativa que es pionera".

El ministro, además, ha destacado que esta línea de trabajo no solo debe seguirla España, sino "todos los Gobiernos europeos", puesto que, a su juicio, "el consenso de la ciudadanía es muy grande para poder hacerlo".

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Estas declaraciones se han producido después de que este mismo lunes el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya ensalzado que la UE avance hacia una regulación común para limitar el acceso de los menores a las redes sociales y haya destacado que España fue uno de los primeros países en impulsar el debate.

En su cuenta de la red X, Sánchez se ha pronunciado así tras conocerse que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apostado por establecer una edad mínima para que los menores puedan acceder a las redes de forma gradual, de tal manera que los que tengan menos de 13 años solo puedan abrirse una cuenta con la supervisión de los padres.

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Sánchez, que se encuentra en Francia para acudir a la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, ha remarcado que España, además de impulsar el debate, fue también de los primeros países "en plantar cara a los tecno-oligarcas".

"Sigamos liderando. Garantizar una infancia libre y sana es una de las grandes batallas de nuestro tiempo", ha zanjado Sánchez.

La presidencia de la Comisión Europea ha recibido hoy el informe que ha preparado un grupo de expertos sobre las medidas que puede adoptar la Unión Europea para proteger a los menores en internet, que aboga por un enfoque gradual y armonizado en la UE que Von der Leyen considera "convincente". EFE

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