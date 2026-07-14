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Cambio de ropa en los Premios Princesa de Girona 2026 tras el despiste francés: del bolso homenaje de la princesa Leonor al brazalete de la infanta Sofía

La reina Letizia ha deslumbrado con total look en negro protagonizado por un top de pedrería con motivos griegos

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La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)
La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)

La familia real ha convertido los Premios Princesa de Girona en un escaparate de mensajes personales y vínculos institucionales tras su pequeño despiste al vestir con los colores de la bandera de Francia durante la mañana. La princesa Leonor ha situado en el centro de su imagen un bolso que perteneció a Elsa Peretti y que ha funcionado como homenaje a una de las entidades mecenas de la fundación en la cita principal de la heredera en Cataluña.

Más de 90 patronos de la Fundación Princesa de Girona han asistido al encuentro previo celebrado en el hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, con presencia del presidente de la Generalitat y vicepresidente de honor de la fundación, Salvador Illa, antes de la ceremonia en el Gran Teatre del Liceu en la que también ha intervenido el rey y que la princesa de Girona ha cerrado con sus palabras.

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La princesa Leonor ha repetido la fórmula que ya había elegido por la mañana y ha optado por un traje de chaqueta. Esta vez, el dos piezas blanco de Bleiss ha quedado subordinado al complemento con más carga simbólica de la noche: un bolso de plata maciza, de forma irregular, creado por Elsa Peretti para Tiffany & Co.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)
La princesa Leonor en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)

El bolso de la princesa Leonor

La pieza no es una reproducción ni una adquisición reciente, sino que procedía del armario personal de la diseñadora italiana y el entorno de la Fundación Nando y Elsa Peretti lo ha cedido a la princesa para completar su estilismo. El préstamo cumplía una doble función.

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Por un lado, servía para subrayar la relación entre la fundación vinculada a Peretti y la Fundación Princesa de Girona, unidas por su apoyo al talento joven y al desarrollo profesional de los jóvenes premiados este martes en Barcelona. Por otro, reforzaba la continuidad del legado de la creadora italiana, fallecida en 2021. Algunas de las piezas diseñadas por Peretti para Tiffany & Co ya solo se localizan en tiendas de antigüedades, al no formar parte de colecciones producidas en serie.

El ‘look’ de la infanta Sofía

La infanta Sofía también ha utilizado la ceremonia del Liceu para marcar un giro de imagen. Después de varias apariciones en las que el blanco se había asentado como su color de referencia, ha apostado por un conjunto frambuesa de la firma italiana Momonì, compuesto por un top sin mangas de cuello redondo y diseño asimétrico y un pantalón ancho de seda.

La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)
La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)

La infanta ha rematado el conjunto con un brazalete de Moliane, firma barcelonesa fundada en 2014 por la diseñadora Cris Guerra, y con un zapato plano plateado de By Mum. Su presencia en Barcelona llega después de varios compromisos de creciente peso institucional. En Zaragoza protagonizó su tercer acto oficial en solitario, durante la jornada Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, donde pronunció su primer discurso centrado en los retos actuales de la educación en España.

El ‘look’ de la reina Letizia

La reina Letizia, por su parte, ha optado por una presencia deliberadamente más contenida. La pieza central de su estilismo ha sido un top negro de pedrería y manga corta de Carolina Herrera New York, cedido en préstamo por el grupo catalán Puig, gestor de la marca. El bordado de cristales negros dibujaba motivos griegos como pergaminos y hojas de olivo.

La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)
La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 (Casa Real)

La reina lo ha combinado con un pantalón negro de Sybilla de pernera ancha y tiro alto, además de salones de tacón bajo de Magrit, cartera de mano negra y pendientes de diamantes con forma floral. A esas piezas ha sumado dos anillos que figuran entre sus más habituales, el de Coreterno y otro de Karen Hallam. Es la primera vez que se la ha visto llevar ambos a la vez.

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