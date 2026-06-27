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Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026: del palco con Casillas al abrazo con Lamine Yamal y una promesa a La Roja en el vestuario

El monarca ofreció un discurso a los jugadores de la selección española para motivarlos antes y después del partido contra Uruguay

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Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

El rey Felipe VI ha acompañado a España en su victoria ante Uruguay en el Mundial 2026 y ha llevado su respaldo más allá del palco: antes y después del 0-1 en Guadalajara, el monarca ha bajado al vestuario, ha animado a los jugadores de La Roja y les ha trasladado una idea de fondo: que ve al equipo con opciones de llegar a la final y que incluso contempla volver para ese partido.

La selección ha cerrado la fase de grupos como primera del Grupo H con siete puntos y jugará los dieciseisavos de final el 2 de julio a las 21:00 horas, hora española, en Los Ángeles ante el segundo clasificado del Grupo J. El triunfo llegó con un gol de Álex Baena y evitó que el equipo de Luis de la Fuente se complicara el cruce.

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Casa Real ha difundido en sus redes sociales las imágenes del rey en el partido disputado en el Estadio Akron de Guadalajara, denominado oficialmente por la FIFA como Estadio Guadalajara, y ha felicitado a la selección con un mensaje público: “¡Enhorabuena a la Selección Española! Este triunfo mantiene viva la ilusión de millones de españoles que os siguen y apoyan”.

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

El discurso del rey Felipe en el vestuario

Las fotografías compartidas por la institución han mostrado una parte menos visible de la visita: el paso del monarca por el vestuario antes del pitido inicial y el saludo posterior a los jugadores y al cuerpo técnico tras la victoria. Allí les ha lanzado un mensaje directo de confianza: “A seguir, que tenéis mucho campeonato por delante. Tenéis calidad, tenéis ganas y tenéis nivel, todo lo que hay que tener para llegar. ¡Así que, venga, mucho ánimo y a por ello!”.

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Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

La presencia del rey no se ha limitado a la grada. Tras el partido, ha felicitado personalmente a los futbolistas y al cuerpo técnico por el triunfo y por haber sellado el liderato del grupo. Marcos Llorente ha desvelado además el contenido más ambicioso de esa charla, su promesa: Felipe VI ha puesto sobre la mesa el objetivo de reencontrarse con la selección en la final del próximo 19 de julio en Nueva Jersey, un partido al que asistiría en caso de que España alcance esa ronda.

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

En esa conversación, según ha trasladado después el jugador, también ha definido a Uruguay como un rival “leñero”, en alusión a la dureza del encuentro. Entre los saludos más comentados han estado los de Lamine Yamal y Cucurella, con quienes las imágenes han dejado escenas de especial cercanía. El monarca también ha saludado a Pedri, Nico Williams, Oyarzabal y Rodri, además de posar junto al seleccionador y en una fotografía de grupo con la plantilla.

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

Los exjugadores de la selección con Felipe VI

En el palco y en las zonas interiores del recinto, Felipe VI también ha conversado con varios exinternacionales españoles. Entre ellos estaban Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Carles Puyol, Míchel Salgado y David Silva. Las cámaras han centrado gran parte de la atención en la presencia del monarca en el palco, pero en la fila posterior tres campeones del mundo de 2010 han robado parte de la atención: Casillas, Silva y Puyol.

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

Cerca de ellos también ha aparecido Diego Forlán, exjugador de Uruguay y del Atlético, que ha aprovechado la ocasión para saludar al rey. Un poco más arriba se encontraban Hierro y Míchel Salgado, presentes en el torneo como embajadores de España. La visita a Guadalajara ha sido la primera de Felipe VI para ver a España en el Mundial 2026.

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
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El paso del rey Felipe por el Mundial 2026

El rey había viajado el jueves a México y, como antesala del partido, ha mantenido un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Por el viaje, el medio Milenio ha publicado un artículo sobre el monarca en el que lo define como “deportista y aficionado al fútbol” y recuerda su vínculo continuado con el deporte, incluido su paso por el equipo de vela que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

Al encuentro ante Uruguay también han asistido la ministra española de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; y el gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Samuel Alejandro García.

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)
Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real)

La presencia de Felipe VI se suma a la de otros miembros de casas reales desplazados a Estados Unidos, México o Canadá durante el torneo. Por ejemplo, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, acompañados por la princesa Ariane, el rey Abdalá de Jordania, que ha acudido con los príncipes herederos Hussein y Rajwa, su hija Iman y el príncipe Hashem, o los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega, que fueron en representación de la heredera Mette-Marit, cuya recuperación por un trasplante de pulmón se mantiene.

Aficionados de España y Uruguay suben a los autobuses para dirigirse al estadio antes del partido (Jesús F. Beltrán)

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