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Intentan robar en la casa de Lamine Yamal en Barcelona tras la victoria contra Francia

La seguridad privada del futbolista frustró el intento de robo la madrugada del martes al miércoles

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La nueva mansión de Lamine Yamal

La seguridad privada del jugador Lamine Yamal frustró anoche un intento de robo en su residencia de Barcelona. Mientras el delantero de la Selección Española celebraba la victoria contra Francia en Dallas (Estados Unidos), unos ladrones intentaban entrar sin éxito en su vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat.

Según ha confirmado La Vanguardia, un vigilante pudo ver por las cámaras de seguridad a dos encapuchados encaramados en uno de los muros de la propiedad del deportista. Los delincuentes huyeron al verse sorprendidos por los agentes privados, que alertaron a los Mossos d’Esquadra. La División de Investigación Criminal de la policía (DIC) se ha hecho cargo de la investigación.

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El intento de robo se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada. Las cámaras de seguridad instaladas en la residencia de Lamine Yamal captaron a dos hombres, que cubrían su rostro con pasamontañas: uno de color negro y otro de color gris. Para cuando los mossos llegaron a la vivienda, ambos sospechosos habían huido. La policía trata ahora de identificar a los ladrones.

En la misma madrugada, se produjeron al menos otros dos robos en la misma urbanización de lujo de Esplugues, si bien se desconoce si fueron llevados a cabo por las mismas personas. El incidente se produjo tras la victoria de España contra Francia, que ha logrado llegar hasta la final del Mundial de Fútbol 2026. Mientras el país entero celebraba el hito deportivo, dos ladrones intentaban colarse en el hogar del delantero español.

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Una mansión que perteneció a Shakira y Piqué

La antigua casa de Shakira y Piqué en Esplugues de Llobregat es comprada por Lamine Yamal (INFOBAE ESPAÑA).
La antigua casa de Shakira y Piqué en Esplugues de Llobregat es comprada por Lamine Yamal (INFOBAE ESPAÑA).

El refugio del jugador culé ya era conocido antes de instalarse: la vivienda perteneció anteriormente a Gerard Piqué y Shakira. La pareja pasó allí varios años con sus hijos, antes de separarse.

La casa, valorada en aproximadamente 11 millones de euros, está a 20 minutos del centro de Barcelona y suma 3.800 metros cuadrados construidos, repartidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos. La propiedad incluye dos piscinas privadas, un campo de fútbol, una pista de pádel, gimnasio y un estudio de grabación.

El jardín de Lamine Yamal
La casa de Lamine Yamal destaca en privacidad. (Instagram: @Lamineyamal)

La vivienda se levanta sobre una amplia parcela rodeada de jardines en una de las zonas más exclusivas del área metropolitana de la ciudad condal. El diseño de la casa lleva la firma de la arquitecta Mireia Admetller y responde a una inspiración minimalista. La madera, el cristal y la piedra dominan la construcción, mientras los tonos neutros buscan crear estancias luminosas y serenas.

La fachada y el interior están concebidos para combinar amplitud, funcionalidad y seguridad. Los grandes ventanales abren la vivienda al jardín y refuerzan la continuidad entre los espacios interiores y el exterior.

Uno de los elementos centrales de la residencia es el nivel de protección y privacidad que ofrece a su propietario. La arquitectura exterior dificulta las vistas desde fuera y reduce la exposición de quienes viven en la casa. Esa protección se ve reforzada por un sistema de seguridad de última generación, con vigilantes las 24 horas. Estas medidas han logrado esta noche frustrar un intento de robo.

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