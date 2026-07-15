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Las revistas del corazón esta semana: la exclusiva boda de Nieves Álvarez y el nuevo yate de Carlos Alcaraz

Este miércoles, 15 de julio, también son protagonistas del kiosco Elena Rivero, que se ha casado, y la princesa Leonor, que ha terminado su formación militar

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Las revistas del corazón del 15 de julio de 2026.
Las revistas del corazón del 15 de julio de 2026.

El verano ya domina por completo la agenda de la prensa del corazón. Como cada miércoles, las revistas más influyentes del panorama nacional renuevan su cita con los lectores y presentan portadas repletas de exclusivas, imágenes inéditas y reportajes que capturan el espíritu de la temporada: bodas de ensueño, escapadas mediterráneas, retratos familiares y los rostros más populares del momento.

Esta semana, el protagonismo recae en Nieves Álvarez y Bill Saad, cuya boda en París se convierte en el gran acontecimiento editorial.

Las cabeceras coinciden en un tono festivo y veraniego, pero cada una aporta su propio enfoque: desde las instantáneas íntimas de enlaces muy esperados hasta vacaciones de lujo en yates espectaculares, pasando por historias familiares que marcan un antes y un después. A continuación, repasamos en detalle qué ofrece cada revista en sus portadas.

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¡Hola!

Portada de la revista 'Hola' del 15 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Hola' del 15 de julio de 2026.

La revista ¡Hola! apuesta fuerte por la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad, convertida en la gran exclusiva de la semana. La publicación muestra las imágenes inéditas del enlace celebrado en París, una ceremonia íntima y elegante a la que solo asistieron familiares y amigos muy cercanos. El reportaje desvela detalles del vestido, la decoración y los momentos más emotivos de una celebración marcada por la discreción y el estilo.

Además, la revista incluye un segundo enlace muy comentado: la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, de la que ofrece fotografías exclusivas y un relato completo de los instantes más especiales. Una edición que respira romanticismo y que sitúa las grandes celebraciones del verano en el centro de su portada.

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Semana

Portada de la revista 'Semana' del 15 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Semana' del 15 de julio de 2026.

La revista Semana abre su número con un protagonista inesperado: Carlos Alcaraz, fotografiado durante unas vacaciones por la costa de Nápoles. El tenista aparece relajado, disfrutando del mar, jugando y compartiendo gestos de complicidad mientras estrena un espectacular yate. La publicación apuesta por mostrar su faceta más cercana y veraniega.

El número se completa con dos bodas que siguen acaparando titulares: la de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, y la de Elena Rivera y David Redondo, de las que ofrece imágenes y detalles exclusivos. Además, Semana publica una de las fotografías institucionales más emotivas del verano: el rey Felipe VI acompañando a la princesa Leonor en el acto de su graduación, un retrato cargado de simbolismo y orgullo familiar.

Lecturas

Portada de la revista 'Lecturas' del 15 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Lecturas' del 15 de julio de 2026.

En Lecturas, la protagonista es Daniella Bustamante, que está a punto de cumplir la mayoría de edad. La revista recoge su primer gran acto ante los medios, acompañada por su madre, Paula Echevarría, quien habla con orgullo de los planes de futuro de su hija. Daniella, por su parte, confiesa la estrecha relación que mantiene con Paula: “Es la persona a la que le cuento todo”.

El número también reúne a las grandes novias del verano, analiza el primer discurso institucional de la infanta Sofía, arropada por toda la Familia Real, y dedica un amplio reportaje a Zendaya, repasando las claves que la han convertido en un icono global del cine y la moda.

Diez Minutos

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 15 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 15 de julio de 2026.

La revista Diez Minutos abre con una exclusiva protagonizada por Alejandra Rubio, que afronta la recta final de su segundo embarazo. La publicación muestra un paseo de la influencer junto a su hijo Carlo, en unas imágenes llenas de ternura y complicidad.

El número también ofrece una amplia cobertura de las bodas de Elena Rivera y David Redondo, que acaban de sellar quince años de relación, y de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, dos enlaces que concentran buena parte de la actualidad social de la semana.

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