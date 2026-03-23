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Ester Expósito apoya a Mbappé desde el palco VIP del Bernabéu durante el derbi: una victoria para ‘LaLiga’ del amor

Su presencia no pasó desapercibida para las cámaras ni para los asistentes, alimentando aún más las especulaciones que circulan desde hace semanas

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Ester Expósito en las gradas
Ester Expósito en las gradas del Bernabéu durante el derbi (Montaje Infobae)

Después de varios encuentros, los rumores se van confirmando alrededor de Ester Expósito y Kylian Mbappé. La última aparición de la actriz española en el derbi del domingo acaparó todas las miradas de las gradas del Bernabéu. La madrileña habría apoyado al jugador desde el palco VIP y acompañada de Sergio Momo, mejor amigo de Ester y excompañero en la serie de Élite.

Su presencia no pasó desapercibida para las cámaras ni para los asistentes, alimentando aún más las especulaciones que circulan desde hace semanas en torno a su vínculo con el delantero francés. Recordemos que la relación entre Expósito y Mbappé surgió a partir de un flechazo digital, según ha constatado ¡HOLA!. Al parecer, todo se desencadenó cuando el futbolista, admirador de la actriz desde hace años y aprovechando la amistad de la madrileña con Vinicius Junior, la contactó a través de redes sociales.

Una victoria en el campo y en el amor

El partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports terminó con una victoria del Real Madrid por 3-2, en un encuentro repleto de alternancias en el marcador y episodios de alta tensión. El gol inicial de Ademola Lookman para el Atlético parecía decantar el duelo a favor de los visitantes al llegar el descanso, pero una rápida reacción del conjunto blanco tras la reanudación, con goles de penalti de Vinícius Júnior y un tanto de Fede Valverde, cambió el rumbo del partido en apenas tres minutos, como recoge El desmarque.

Ester Expósito en las gradas
Ester Expósito en las gradas del Bernabéu durante el derbi (Movistar)

No obstante, la victoria de los madridistas quedó en segundo plano con la visita de Mbappé. El francés, que regresaba tras una lesión de rodilla, no fue titular y salió al campo en el minuto 62, participando en la jugada que permitió a Vinícius anotar el tercer gol y asegurar la victoria.

Durante su recuperación, Mbappé había seguido los partidos del Real Madrid desde el mismo palco VIP donde ahora estuvo Expósito animándole por primera vez en público. La presencia de la actriz, vestida completamente de blanco como guiño al equipo de su pareja, viene a confirmar que la relación entre ambos se consolida y avanza con paso firme.

Qué sabemos de la relación de Ester y Kylian

Sus primeras citas, secretas, tuvieron lugar en Madrid a finales de febrero de 2026. El romance saltó a la luz pública a comienzos de marzo, tras la publicación por parte de ¡HOLA! de imágenes de ambos aterrizando juntos en un jet privado que venía de París, después de compartir un fin de semana en la capital francesa mientras Mbappé se recuperaba de su lesión.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.

En esas imágenes, Expósito descendía del avión con un conjunto casual y el futbolista la seguía, acompañado por personas del entorno de la actriz. Durante su estancia en París, compartieron hotel de lujo y fueron vistos en actitud cercana. Las fotos se viralizaron y sirvieron como prueba definitiva del romance, que ya llevaba semanas generando rumores. A pesar de que ni Expósito ni Mbappé han confirmado o desmentido públicamente la relación, la aparición de la actriz en uno de los partidos más relevantes de la temporada ha incrementado la expectación sobre la pareja.

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