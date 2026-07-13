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Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera: sufrió una hipoxia tras la neumonía y ya recibe tratamiento especializado

El programa Fiesta desvela nuevos detalles sobre la recuperación de la baronesa Thyssen, que permanece alejada del foco mediático en la Costa Brava mientras continúa recuperándose

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Carmen Cervera, la baronesa Thyssen.
Carmen Cervera, la baronesa Thyssen.

La salud de Tita Cervera ha vuelto a convertirse en motivo de preocupación después de que en las últimas semanas aumentaran las especulaciones sobre su estado.

La ausencia de la baronesa Thyssen en una reciente reunión del patronato del Museo Thyssen y el hermetismo que rodea su recuperación habían alimentado todo tipo de rumores desde que fuera ingresada de urgencia el pasado mes de mayo por una neumonía.

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Ahora, el programa Fiesta ha aportado nuevos datos sobre cómo se encuentra la coleccionista de arte. Según explicó el periodista Aurelio Manzano, colaborador del espacio de Telecinco y persona cercana a la familia, la neumonía dejó una importante secuela que explicaría las dificultades para hablar que se le habían atribuido en los últimos meses.

Una hipoxia como consecuencia de la neumonía

Según reveló Manzano durante el programa, la baronesa sufrió una hipoxia, una disminución del oxígeno en los tejidos del organismo, como consecuencia de la neumonía que padeció.

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Tita Cervera. Europa Press
Tita Cervera. Europa Press

“Se había hablado de que la baronesa tenía problemas para hablar, y yo he preguntado y me dicen que ella, a raíz de tener la neumonía, sufrió una hipoxia, y eso hace que tenga dificultad para hablar”, explicó el colaborador.

Pese a ello, quiso lanzar un mensaje tranquilizador sobre su evolución. Según sus fuentes, la recuperación está muy avanzada y Tita Cervera ya ha sido tratada por un especialista para mejorar esas secuelas.

“Está muy avanzada y ya ha tratado este tema con una especialista”, aseguró Manzano, convencido además de que “antes de que termine el verano vamos a poder ver a la baronesa y escuchar su voz”.

Alejada del foco para centrarse en su recuperación

Desde que recibió el alta hospitalaria, Carmen Thyssen ha optado por desaparecer prácticamente de la vida pública. La baronesa permanece instalada en Mas Mañanas, su residencia de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, donde ha decidido pasar el verano rodeada únicamente de su círculo más cercano.

Tita Cervera y su hija Carmen. Europa Press
Tita Cervera y su hija Carmen. Europa Press

Según explicó Aurelio Manzano, la decisión responde únicamente a la necesidad de descansar después de muchos años de intensa actividad. “Se ha tomado este verano para descansar, porque durante muchos años ha estado trabajando y se ha dado cuenta de que tiene que disfrutar de la vida”, comentó.

La periodista María Eugenia Yagüe corroboró además que varios vecinos aseguran haber visto recientemente a Tita Cervera paseando por los jardines de la finca e incluso saliendo en coche de la propiedad, señales que apuntan a una evolución favorable.

La baronesa Thyssen en una presentación. (Europa Press)
La baronesa Thyssen en una presentación. (Europa Press)

El colaborador también quiso desmentir algunos rumores sobre su supuesto aislamiento. “Ella tiene su móvil, lee los mensajes y, cuando quiere y le apetece, responde”, explicó, dejando claro que continúa en contacto con las personas más cercanas.

El apoyo de sus hijas y una importante decisión

Durante este periodo de recuperación, la baronesa ha estado arropada por sus hijas mellizas, Carmen y Sabina, que el pasado 6 de julio celebraron su vigésimo cumpleaños de manera muy discreta junto a su madre en la Costa Brava.También permanece a su lado su sobrino y mano derecha, Guillermo Cervera, desmintiendo así las informaciones que apuntaban a un supuesto distanciamiento familiar.

Además, Aurelio Manzano desveló otro cambio importante en la vida de la coleccionista. Según explicó, los médicos relacionaron la gravedad de la neumonía con el tabaco y, desde entonces, la baronesa habría tomado una firme decisión: ha dejado de fumar.

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