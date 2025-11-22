El título de la baronesa Thyssen le cuesta la relación a su hija Carmen, que salía con el hijo de su asesor

La baronesa Thyssen junto a su hija Carmen. (David Zorrakino/Europa Press)

Tita Cervera está en la primera plana del ojo público por las incógnitas que existen con respecto a su apellido y su título nobiliario tras renunciar a la nacionalidad suiza. Esta noticia podría haber tenido no solo un impacto mediático, sino también en su familia, concretamente en la relación sentimental de su hija.

Una de las mellizas de la baronesa Thyssen, Carmen, ha roto su relación con Ignacio, al que llevaba conociendo desde hace meses, según recoge Vanitatis. De hecho, su ruptura estaría directamente relacionada con los problemas legales y administrativos que envuelven a su madre.

Ambas noticias se relacionan porque Ignacio es el hijo del gestor del que Tita Cervera prescindió y por el que se ha levantado la polémica. Los jóvenes tenían una cercanía más allá de lo personal por las relaciones laborales de sus padres, pero la tensión no ha tardado en llegar con la batalla pública de sus progenitores. El medio señala que habría más motivos que los condujeron a la ruptura, pero el ámbito profesional acabó por afectar definitivamente al personal.

Ignacio, el hijo del asesor de la baronesa Thyssen

Ignacio es arquitecto y se le empezó a relacionar con Carmen Thyssen a mediados de 2025. La relación la fue confirmando la prensa a través de fotografías juntos en diferentes actos culturales, también vinculados a la familia. En ese momento en el que empezaron a correr los rumores, Cervera habló con Vanitatis en nombre de su hija para explicar que el noviazgo era una “experimentación”.

Declaró que Carmen era “muy joven”, por lo que no estaba preparada “para un compromiso serio”. Este no es el único cambio en la vida actual de la hija de la baronesa. La joven de 19 años se ha matriculado en la Universidad Internacional de Cataluña para estudiar la carrera de Derecho, según informa la revista Semana.

El título de la baronesa Thyssen

El asesor financiero de Cervera, que es también el padre de Ignacio, fue quien orquestó la renuncia al pasaporte suizo, pero lo despidió en agosto al darse cuenta de los privilegios que perdería siguiendo su recomendación, tal y como desveló también el citado medio. “Podría estar resentido filtrando una información que carece de fundamento”, contó la propia baronesa, que desmiente la pérdida de su título, a El Mundo.

La Baronesa Thyssen asegura no haber perdido el título nobiliario. (David Zorrakino/Europa Press)

“Sigo siendo baronesa y sigo llevando el apellido de mi marido”, explicó la aristócrata. “En una ocasión le dije a un abogado que era hora de dejar el pasaporte suizo porque ya tengo el de Andorra, donde soy residente desde hace muchos años, cuando solicitamos la residencia mi marido y yo. Así que un día pensé que no había ninguna necesidad de andar pagando impuestos en todas partes”, contó la baronesa.

Cervera es fiel a su versión: “Es una barbaridad insinuar que un documento administrativo pueda afectar a un matrimonio, a un apellido o a un título que llevo desde que me casé”. “Siempre he sido muy feliz allí, pero cuando regresé años después sentí tristeza. No me apetece volver a vivir en Suiza, aunque puedo viajar cuando quiera con mi pasaporte andorrano, como cualquier persona”, ha zanjado.