España

Tita Cervera recurre a un grupo inversor para salvar su hotel de lujo en la Costa Brava: el mismo que ha aportado 100 millones de euros al Museo Carmen Thyssen

El hotel Pink Elephant de la baronesa llevaba unos meses cerrado por la falta de afluencia y ahora ha conseguido encaminar su futuro

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La baronesa Thyssen y el hotel Pink Elephant (Europa Press / Web oficial hotel Pink Elephant)
La baronesa Thyssen y el hotel Pink Elephant (Europa Press / Web oficial hotel Pink Elephant)

La baronesa Thyssen, Tita Cervera, ha conseguido reorientar el futuro del hotel Pink Elephant en la Costa Brava delegando su gestión en la compañía hispano-suiza Stoneweg, Places and Experiences, con el objetivo de impulsar un negocio que había afrontado meses de escasa afluencia de clientes y un cierre temporal, según informa LOC.

Esta operación supone la entrada de inversores especializados en gestión y gastronomía, lo que permitirá revitalizar el establecimiento manteniendo la exclusividad y parte de la esencia original del alojamiento. Durante los últimos tres meses, el hotel, que se caracteriza por su estilo singular y un muralismo animalista con cuadros de animales y elefantes rosas, en referencia al nombre, en sus habitaciones, había estado cerrado a causa de una baja demanda.

El precio por habitación, que hasta ahora era de 360 euros, pasará a establecerse según la temporada y la ocupación, según ha explicado al citado medio Lluís Cintas, el nuevo administrador solidario y director general de la división gastronómica del grupo.

El hotel Pink Elephant de Tita Cervera (Web oficial)
El hotel Pink Elephant de Tita Cervera (Web oficial)

Las novedades del hotel de la baronesa Thyssen

El relevo en la administración del hotel supone también un giro en el equipo de confianza de Tita Cervera. Jesús Muñoz Ortega, quien había gestionado numerosos asuntos personales y empresariales para la baronesa, deja su puesto al frente del alojamiento, pasando la responsabilidad a Lluís Cintas.

La estrategia se centrará en reforzar la oferta de la parte gastronómica con un proyecto orientado a tapas, arroces y cócteles de calidad, mientras que se mantendrá el criterio de admisión solo para adultos y la decoración única del edificio, firmado por la propia Cervera.

El hotel Pink Elephant suma un aliciente a su condición de establecimiento exclusivo para adultos, ya que la nueva dirección apuesta por explotar la ubicación privilegiada frente al mar y atraer a un público interesado en experiencias diferenciadas, como la música en directo o actividades de bienestar como el yoga. Según ha remarcado Lluís Cintas en declaraciones a LOC, la idea es aprovechar “las vistas y sacar partido a quienes desean compartirlo en Instagram”, sin modificar la singular decoración de las nueve habitaciones, todas con ventana al mar.

El hotel Pink Elephant de Tita Cervera (Web oficial)
El hotel Pink Elephant de Tita Cervera (Web oficial)

El nuevo socio de Tita Cervera

La actuación empresarial de Stoneweg, Places and Experiences en este caso sigue el precedente de colaboración ya iniciado con la baronesa en otro ámbito. El grupo, presidido por Jaume Sabater, ya invirtió más de 100 millones de euros en el futuro Museo Carmen Thyssen de Barcelona, un proyecto que aún tardará años en tomar forma física pero que refuerza la relación entre ambas partes. De momento, el hotel se reabre con la ambición de retomar su actividad tras el parón, renovar su concepto y captar nuevos segmentos de clientela.

La apuesta hotelera de Tita Cervera se inscribe en una trayectoria personal vinculada a la Costa Brava. La ubicación del Pink Elephant, en la bahía de S’Agaró y próxima a la mansión Más Mañanas de la baronesa tiene un trasfondo biográfico relevante. La inauguración del hotel en 2023, en pleno auge del turismo de alto nivel, estuvo marcada por la presencia de su hija Carmen y una notable cobertura mediática.

La Costa Brava se ahoga por el turismo: "No cabe más gente en las playas. No hay más recursos"

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