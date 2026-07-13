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El desconocido vínculo de Sam Neill con España: su pasión por Andalucía y los vinos de Ribera del Duero y Rioja

El intérprete pasó tres semanas entre Granada, Sevilla y Almería en 2021, donde disfrutó del anonimato y profundizó en su pasión por el vino

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Sam Neill
(Richard Shotwell/Invision/AP)

El actor Sam Neill, quien dio vida al paleontólogo Alan Grant en Parque jurásico (1993), ha muerto a los 78 años. Así lo ha anunciado en un comunicado su familia, cuya fallecimiento ha sido “repentino e inesperado”. El pasado mes de abril, el actor comunicó que había superado un linfoma en estadio III tras cinco años lidiando con la enfermedad.

El actor neozelandés nacido en Reino Unido, que debutó en el cine con Perros de presa (1977) y alcanzó fama internacional en la saga creada por Steven Spielberg, primero con la primera cinta y más tarde con Parque Jurásico III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022). Además, Neill ha dejado una extensa filmografía con títulos como El piano (1993), Calma total (1989), La caza del Octubre Rojo (1990), Horizonte final (1997) o la serie Peaky Blinders.

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Sin embargo, fuera de los rodajes cultivó una imagen muy distinta a la de la gran estrella de Hollywood. Apasionado de la naturaleza y de la viticultura, encontró en algunos rincones de España y en su granja de Nueva Zelanda el refugio perfecto para desconectar de la industria cinematográfica. “Mi vida como actor siempre fue un contrapeso a mi vida en la granja, era el paliativo de la otra”, reflexionó Neill en una entrevista en 2020 con Thought Economics, en pleno confinamiento.

La pasión de Neill por el vino

Neill viajó por Andalucía en 2021 y se quedó en la península un breve periodo de tiempo. “Hace un año viajé a España y estuve tres semanas entre Granada, Sevilla y un pequeño pueblo de Almería llamado Agua Amarga. Lo pasé realmente bien, sobre todo porque era un turista más", relató a El Mundo en 2022, con motivo de su vuelta a la franquicia de los dinosaurios.

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El intérprete, un gran aficionado del vino, disfrutó “mucho” en España de vinos como los Ribera del Duero que no conocía tan bien como los Rioja”, dijo en la misma entrevista. En 1993, junto a su amigo y cineasta Roger Donaldson, fundó Two Paddocks, una “pequeña bodega familiar” dedicada a la producción de vinos orgánicos situada en Central Otago, Nueva Zelanda.

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Además de los viñedos, Neill dedicaba buena parte de su tiempo a su granja, convertida en uno de los escenarios habituales de sus publicaciones en Instagram. Allí compartía vídeos alimentando a los animales, paseando por el campo o simplemente disfrutando de la vida rural. Una de las peculiaridades de la finca era que había bautizado a muchos de sus animales con nombres de compañeros de profesión. Entre ellos había vacas llamadas Helena Bonham Carter y Laura Dern; cerdos bautizados Amy Adams y Bryan Brown; un carnero llamado Jeff Goldblum; un pato llamado Charlie Pickering y un gallo al que puso Michael Fassbender.

Pero la relación de Neill con España no se limitó a sus viajes por Andalucía ni a su pasión por los vinos nacionales. En 2018 trabajó bajo las órdenes del director español Jaume Collet-Serra en El pasajero, un thriller de acción protagonizado por Liam Neeson en el que compartió reparto con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Florence Pugh y la actriz española Clara Lago.

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