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El Gobierno amplía en 230 millones las ayudas a la compra de fertilizantes y gasóleo

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Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno ha ampliado en 230 millones de euros las ayudas a la compra de fertilizantes y al gasóleo agrícola y pesquero dentro del nuevo paquete de medidas para afrontar el aumento de costes por el conflicto en Oriente Medio.

El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo decreto de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, que contempla líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero por valor de 230 millones de euros, que se suman a los 877 millones del plan de respuesta adoptado el pasado 20 de marzo.

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En total, el apoyo a agricultores y pescadores suma ya 1.107 millones de euros, ha precisado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un comunicado.

Este paquete va "en línea con la desescalada del conflicto", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

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En concreto, se prorroga durante tres meses más, hasta el 30 de septiembre, la subvención de un máximo de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola y para los buques pesqueros, con un presupuesto de 65 millones de euros.

Los agricultores y ganaderos que tengan derecho a la ayuda no tendrán que hacer ningún trámite adicional; se considerará la solicitud con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos.

Para financiar esta medida se prevé un presupuesto de 55 millones de euros (que se añaden a los 52 millones del primer decreto), mientras la ayuda compensatoria para la flota pesquera cuenta con 10 millones (35 millones en total).

Igual que en el caso del gasóleo agrícola, la ayuda para los buques pesqueros se amplía hasta el 30 de septiembre y su importe será del 70 % de la diferencia entre el precio medio del combustible de la semana y el de antes del inicio del conflicto, con un máximo de 20 céntimos por litro.

Además, se amplía en 165 millones de euros el presupuesto de la ayuda para la compra de fertilizantes, que será finalmente de 665 millones de euros (inicialmente eran 500 millones), ha explicado el MAPA.

En este ámbito, el Gobierno ha incrementado la asignación de las ayudas a 38,33 euros por hectárea para los cultivos de secano y a 92,50 para los de regadío.

Las empresas del sector agrícola y pesquero podrán beneficiarse de otras ayudas como, por ejemplo, el uso del gas natural en procesos industriales ligados al sector agroalimentario o en cultivos agrícolas.

El Ministerio ha justificado las medidas específicas dirigidas al sector primario por el impacto del conflicto bélico sobre el flujo comercial de las materias primas, en particular en el incremento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes.

Ha recordado que los fertilizantes, fundamentales para garantizar la producción agraria, son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias.

"La agricultura, la ganadería y la pesca constituyen un sector estratégico para le economía española y juega además un papel esencial en la seguridad alimentaria", ha insistido.

Aparte, se ha aprobado la realización de estudios de urgencia sobre la productividad de las rías gallegas debido a los efectos del cambio climático y las recientes condiciones climatológicas adversas. EFE

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