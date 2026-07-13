Así es la nueva vida de Coto Matamoros a los 69 años: retirado en un pueblo de A Coruña junto a su pareja y lejos de la televisión

Coto Matamoros en una imagen de archivo. Josefina Blanco / Europa Press

El nombre de Coto Matamoros volvió a la actualidad hace apenas unos días después de que su hermano gemelo, Kiko Matamoros, denunciara en una comisaría su supuesta desaparición. La preocupación duró apenas unas horas, ya que el propio excolaborador televisivo reapareció públicamente y su entorno desmintió que hubiera desaparecido, asegurando que todo formaba parte del enfrentamiento que ambos mantienen desde hace más de dos décadas.

Más allá de esa polémica, la situación ha servido para descubrir cómo es actualmente la vida del que fuera uno de los tertulianos más populares de la televisión española a finales de los años noventa y principios de los 2000.

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Lejos de los platós y del foco mediático, Coto Matamoros ha encontrado la tranquilidad en Galicia, donde reside junto a su pareja y lleva una existencia completamente alejada de la exposición pública.

Una vida tranquila en Oleiros

Según ha desvelado El Español, el excolaborador de programas como Crónicas Marcianas, Tómbola o A tu lado vive desde septiembre del pasado año en Oleiros, un municipio situado en la provincia de A Coruña.

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Oleiros, en A Coruña.

Allí comparte su día a día con su pareja, de origen gallego, disfrutando de una rutina muy distinta a la que protagonizó durante sus años de mayor fama televisiva. “Escondido no está, lleva aquí desde septiembre del año pasado”, aseguran personas de su entorno al citado medio.

Su vida transcurre con total normalidad. Hace la compra, acude al gimnasio y pasea con frecuencia por la localidad, aunque mantiene el perfil bajo que ha buscado desde que decidió apartarse de la televisión.

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Él mismo define así su estilo de vida: “Soy asocial, soy un anciano”. Pese a esa afirmación, continúa activo en redes sociales, donde comparte algunas reflexiones y publicaciones con sus seguidores.

El pueblo gallego donde ha encontrado la calma

La elección de Oleiros no parece casual. Se trata de uno de los municipios con mayor calidad de vida de Galicia y también de los más prósperos económicamente.

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Situado muy cerca de A Coruña, destaca por sus amplias zonas verdes, sus parques públicos y su entorno natural, factores que han convertido la localidad en un lugar muy valorado para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a los servicios de una gran ciudad.

El propio Coto Matamoros reconoce sentirse plenamente integrado. “Me encanta la zona. Está todo superlimpio y, además, me cae muy bien el alcalde. Aunque a todo el mundo le caiga mal, a mí me gusta”, asegura.

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Entrada al municipio de Oleiros, en A Coruña. (Europa Press)

Entre las curiosidades del municipio figura uno de sus monumentos más llamativos: una estatua dedicada al Che Guevara, situada en el Parque José Martí e inaugurada en 2008 con motivo del 80 aniversario del nacimiento del revolucionario argentino-cubano.

Lejos de la televisión, pero no del recuerdo

Aunque desapareció de la pequeña pantalla hace años, Coto Matamoros sigue siendo un rostro muy recordado por quienes vivieron la televisión de finales de los noventa y principios de los 2000.

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Su fuerte personalidad y las continuas polémicas con su hermano Kiko hicieron de él uno de los personajes más comentados de aquella época.

Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Coto Matamoros en 'La casa de los gemelos' (Instagram)

En los últimos años únicamente ha realizado apariciones puntuales, como su participación en La casa de los gemelos o entrevistas en formatos digitales como The Wild Project o Worldcast, donde ha hablado sin filtros sobre su vida y su trayectoria.

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