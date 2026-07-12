España

Las llamas dan tregua: los incendios de Los Gallardos (Almería) y la Sierra de las Moreras (Murcia) evolucionan favorablemente y cientos de evacuados regresan a sus casas

La disminución del viento y el aumento de la humedad ambiental en la zona almeriense han facilitado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno

Guardar
Google icon
Una paloma se posa en un poste mientras el humo se eleva desde el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en Los Gallardos, España, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Jon Nazca
Una paloma se posa en un poste mientras el humo se eleva desde el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en Los Gallardos, España, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Jon Nazca

España ha empezado este verano enfrentándose a unos incendios devastadores. Las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno han favorecido la propagación de varios incendios forestales que han obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y a desalojar a cientos de personas. Aunque las últimas horas invitan al optimismo gracias a la evolución favorable de dos de los principales fuegos activos, las autoridades mantienen la prudencia y recuerdan que el riesgo aún es elevado. Los incendios de Los Gallardos (Almería) y de la Sierra de las Moreras en Mazarrón (Murcia) han podido ser contenidos, lo que ha permitido el regreso de numerosos evacuados durante la noche, aunque los operativos continúan desplegados para evitar reactivaciones.

La situación más preocupante de los últimos días ha sido la del incendio forestal almeriense. Después de varias jornadas de intentar luchar contra las llamas, los responsables del operativo han confirmado que el fuego no ha registrado avances durante las últimas horas, lo que supone un alivio para las labores de extinción.

PUBLICIDAD

El incendio mantiene una superficie afectada de unas 6.600 hectáreas, sin que el perímetro aumentara a lo largo del sábado. Una evolución que ha permitido a los responsables del dispositivo hablar ya de una perspectiva favorable para lograr su estabilización, siempre que las condiciones meteorológicas continúen acompañando durante las próximas horas. Un incendio que ya se ha cobrado la vida de 12 personas, y una zona en la que ocho personas continúan desaparecidas.

La mejora meteorológica facilita la contención del incendio

Y es que la mejora del tiempo ha sido determinante. La disminución del viento y el aumento de la humedad ambiental han facilitado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno, que han podido pasar de una estrategia centrada en salvar las viviendas y los núcleos urbanos a un ataque más directo sobre los distintos frentes del incendio.

PUBLICIDAD

La mejora de las condiciones meteorológicas ha abierto este sábado "una ventana de oportunidad" en la lucha contra el incendio forestal en Los Gallardos.

Además, las inspecciones realizadas sobre el terreno también dejan un balance esperanzador. Tras revisar cerca de 250 viviendas situadas en las zonas de mayor riesgo, los equipos han comprobado que prácticamente todas ellas han logrado salvarse del avance de las llamas, minimizando así los daños materiales pese a la magnitud del incendio.

Uno de los principales cambios producidos durante la jornada ha sido la autorización para que más de 600 personas hayan podido regresar de forma escalonada a sus hogares. El levantamiento de parte de las medidas de evacuación afecta a los vecinos de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar y Alfaiz, además de los usuarios del camping de Los Gallardos, que habían tenido que abandonar las instalaciones por motivos de seguridad. Antes de que pudieran volver algunos de los residentes de la zona, el número total de personas desalojadas alcanzaba aproximadamente las 1.400.

Asimismo, también se ha levantado el confinamiento que permanecía vigente en el municipio de Lubrín, otro de los puntos afectados por la emergencia. Pero, pese a estos avances, las autoridades insisten en mantener la cautela. Durante la noche han continuado activos algunos focos dentro del perímetro del incendio y los equipos han seguido trabajando para consolidar las líneas de defensa y evitar que posibles cambios en las condiciones meteorológicas provoquen nuevas reactivaciones.

El fuego de Mazarrón, estabilizado

La otra gran noticia positiva ha llegado desde la Región de Murcia. El incendio forestal declarado en la Sierra de Las Morenas, en el término municipal de Mazarrón, ha quedado estabilizado después de varias horas de intenso trabajo por parte de los servicios de extinción.

Vista de una zona arrasada por incendios forestales en Bédar, cerca de Almería, España, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Gregorio Marrero)
Vista de una zona arrasada por incendios forestales en Bédar, cerca de Almería, España, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Gregorio Marrero)

La evolución favorable del incendio ha permitido al mando operativo declarar estabilizado el fuego, lo que significa que las llamas permanecen dentro de las líneas de control establecidas y que, con las condiciones actuales, no se espera que el incendio sobrepase el perímetro fijado por los equipos de emergencia.

Como consecuencia de esta mejora, ha comenzado la retirada progresiva de parte del amplio dispositivo desplegado desde que se declaró el incendio durante la tarde. Numerosos efectivos han permanecido sobre el terreno durante la noche realizando labores de vigilancia, remate de puntos calientes y prevención de posibles reproducciones. Además, esta madrugada se han incorporado nuevos equipos para garantizar la continuidad del operativo y mantener la vigilancia sobre toda la zona afectada.

Temas Relacionados

IncendiosAlmeríaMurciaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizados los incendios en Murcia y Almería

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizados los incendios en Murcia y Almería

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este domingo 12 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este domingo 12 de julio

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

Una encuesta a 400 empleados públicos apunta que el coste de vivir en otra ciudad ya condiciona plazas, ascensos y cambios de destino dentro de la Administración.

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

Acariciar y abrazar leones o primates: los ‘petting zoos’, un negocio que pone en peligro la seguridad, la salud pública y el bienestar animal

En España hay al menos 40 centros que ofrecen este tipo de interacciones, según un informe de las asociaciones animalistas FAADA y ANDA

Acariciar y abrazar leones o primates: los ‘petting zoos’, un negocio que pone en peligro la seguridad, la salud pública y el bienestar animal

Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: “El fraude es prácticamente anecdótico”

Distintos profesionales sanitarios analizan con ‘Infobae’ el aumento del absentismo laboral por enfermedad

Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: “El fraude es prácticamente anecdótico”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

DEPORTES

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega