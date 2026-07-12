Las llamas dan tregua: los incendios de Los Gallardos (Almería) y la Sierra de las Moreras (Murcia) evolucionan favorablemente y cientos de evacuados regresan a sus casas

Una paloma se posa en un poste mientras el humo se eleva desde el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en Los Gallardos, España, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Jon Nazca

España ha empezado este verano enfrentándose a unos incendios devastadores. Las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno han favorecido la propagación de varios incendios forestales que han obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y a desalojar a cientos de personas. Aunque las últimas horas invitan al optimismo gracias a la evolución favorable de dos de los principales fuegos activos, las autoridades mantienen la prudencia y recuerdan que el riesgo aún es elevado. Los incendios de Los Gallardos (Almería) y de la Sierra de las Moreras en Mazarrón (Murcia) han podido ser contenidos, lo que ha permitido el regreso de numerosos evacuados durante la noche, aunque los operativos continúan desplegados para evitar reactivaciones.

La situación más preocupante de los últimos días ha sido la del incendio forestal almeriense. Después de varias jornadas de intentar luchar contra las llamas, los responsables del operativo han confirmado que el fuego no ha registrado avances durante las últimas horas, lo que supone un alivio para las labores de extinción.

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El incendio mantiene una superficie afectada de unas 6.600 hectáreas, sin que el perímetro aumentara a lo largo del sábado. Una evolución que ha permitido a los responsables del dispositivo hablar ya de una perspectiva favorable para lograr su estabilización, siempre que las condiciones meteorológicas continúen acompañando durante las próximas horas. Un incendio que ya se ha cobrado la vida de 12 personas, y una zona en la que ocho personas continúan desaparecidas.

La mejora meteorológica facilita la contención del incendio

Y es que la mejora del tiempo ha sido determinante. La disminución del viento y el aumento de la humedad ambiental han facilitado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno, que han podido pasar de una estrategia centrada en salvar las viviendas y los núcleos urbanos a un ataque más directo sobre los distintos frentes del incendio.

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La mejora de las condiciones meteorológicas ha abierto este sábado "una ventana de oportunidad" en la lucha contra el incendio forestal en Los Gallardos.

Además, las inspecciones realizadas sobre el terreno también dejan un balance esperanzador. Tras revisar cerca de 250 viviendas situadas en las zonas de mayor riesgo, los equipos han comprobado que prácticamente todas ellas han logrado salvarse del avance de las llamas, minimizando así los daños materiales pese a la magnitud del incendio.

Uno de los principales cambios producidos durante la jornada ha sido la autorización para que más de 600 personas hayan podido regresar de forma escalonada a sus hogares. El levantamiento de parte de las medidas de evacuación afecta a los vecinos de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar y Alfaiz, además de los usuarios del camping de Los Gallardos, que habían tenido que abandonar las instalaciones por motivos de seguridad. Antes de que pudieran volver algunos de los residentes de la zona, el número total de personas desalojadas alcanzaba aproximadamente las 1.400.

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Asimismo, también se ha levantado el confinamiento que permanecía vigente en el municipio de Lubrín, otro de los puntos afectados por la emergencia. Pero, pese a estos avances, las autoridades insisten en mantener la cautela. Durante la noche han continuado activos algunos focos dentro del perímetro del incendio y los equipos han seguido trabajando para consolidar las líneas de defensa y evitar que posibles cambios en las condiciones meteorológicas provoquen nuevas reactivaciones.

El fuego de Mazarrón, estabilizado

La otra gran noticia positiva ha llegado desde la Región de Murcia. El incendio forestal declarado en la Sierra de Las Morenas, en el término municipal de Mazarrón, ha quedado estabilizado después de varias horas de intenso trabajo por parte de los servicios de extinción.

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Vista de una zona arrasada por incendios forestales en Bédar, cerca de Almería, España, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Gregorio Marrero)

La evolución favorable del incendio ha permitido al mando operativo declarar estabilizado el fuego, lo que significa que las llamas permanecen dentro de las líneas de control establecidas y que, con las condiciones actuales, no se espera que el incendio sobrepase el perímetro fijado por los equipos de emergencia.

Como consecuencia de esta mejora, ha comenzado la retirada progresiva de parte del amplio dispositivo desplegado desde que se declaró el incendio durante la tarde. Numerosos efectivos han permanecido sobre el terreno durante la noche realizando labores de vigilancia, remate de puntos calientes y prevención de posibles reproducciones. Además, esta madrugada se han incorporado nuevos equipos para garantizar la continuidad del operativo y mantener la vigilancia sobre toda la zona afectada.

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