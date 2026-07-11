El incencio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar

La mejora de las condiciones meteorológicas ha abierto este sábado "una ventana de oportunidad" en la lucha contra el incendio forestal en Los Gallardos.

Doce personas han muerto en el incendio forestal originado el jueves en Los Gallardos (Almería), en lo que ya se considera el incendio más mortífero de España en el siglo XXI. Este sábado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el fuego no ha avanzado durante la jornada y que las condiciones climáticas abren perspectivas favorables para su estabilización en las próximas horas.

Las llamas han arrasado 6.600 hectáreas en los términos municipales de Los Gallardos, Bédar y Antas, con una velocidad de propagación excepcional en una zona de orografía abrupta, cortada por barrancos y poblada de cortijos habitados en su mayoría por residentes británicos. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha descrito el fuego como “muy rápido, de una velocidad altísima de propagación”, lo que ha impedido a muchas personas evacuar a tiempo.

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De las 12 víctimas, cuatro viajaban en un vehículo con el volante a la derecha -indicio de que se trataría de ciudadanos británicos- cuando las llamas los alcanzaron en un camino secundario. Otras siete han muerto mientras intentaban huir a pie. El Gobierno del Reino Unido ha confirmado que está en contacto con las autoridades españolas. Bédar es uno de los municipios españoles con mayor presencia de residentes de esa nacionalidad, y las primeras hipótesis apuntan a que la mayoría o la totalidad de los fallecidos son extranjeros, a la espera de la identificación oficial.

Vehículos calcinados en el municipio almeriense de Los Gallardos. (Guardia Civil)

Las autopsias

Las autopsias de los 12 cuerpos han concluido en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería, pero el estado en que se encuentran los restos impide establecer la identidad, la edad, el sexo o la nacionalidad de las víctimas. Todas las muestras biológicas han sido trasladadas en helicóptero de la Guardia Civil hasta la sede central del servicio de Criminalística en Madrid, donde el departamento de Biología trabaja para obtener la filiación genética.

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Las 23 personas que figuran como no localizadas han concentrado buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aclarado que esa cifra no equivale necesariamente a fallecidos, ya que algunas personas pueden haberse refugiado en albergues o estar atendidas en centros hospitalarios. La Guardia Civil ha realizado batidas casa por casa en las zonas calcinadas sin hallar más víctimas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que las denuncias formales por personas no localizadas ascienden a siete.

La investigación sobre el origen del incendio apunta a la caída de un cable eléctrico en una cuneta. Moreno ha adelantado que “todo parece indicar que el origen es la caída de un poste de un tendido eléctrico”, lo que, a su juicio, “derivará también responsabilidades hacia el mantenimiento” de la instalación. Tanto Red Eléctrica como Endesa han descartado que la línea afectada sea de su propiedad. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias. El matorral y el esparto, secos en pleno julio, han actuado como combustible en una zona donde la orografía y el calor extremo han agravado la propagación de las llamas.

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Félix Bolaños y Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado en Turre. (EFE/Laura Rincón)

1.400 desalojados

Bolaños, acompañado de Sanz durante su visita al puesto de mando avanzado de Turre, ha confirmado que la Guardia Civil ha revisado alrededor de 250 viviendas del perímetro y que la práctica totalidad no presenta afectación por las llamas. Unas 1.400 personas permanecen desalojadas, aunque ninguna en albergues municipales: todas han sido reubicadas en hoteles, segundas residencias o casas de familiares. El ministro ha anunciado que el Gobierno central asumirá los costes de alojamiento para evitar que la carga recaiga sobre los pequeños municipios afectados.

Algunos vecinos han podido acceder de forma puntual a sus viviendas este sábado, bajo estrictas medidas de seguridad, para recoger medicamentos o documentación. El regreso definitivo quedará supeditado a que la dirección técnica del incendio garantice la ausencia de riesgos.

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El dispositivo desplegado por el Gobierno central suma 562 efectivos entre Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y Protección Civil. Todos permanecerán sobre el terreno, según Bolaños, “el tiempo que sea necesario”. El incendio mantiene la situación operativa 2, con focos activos en el perímetro, aunque las previsiones meteorológicas para la noche -con viento en calma y niveles de humedad favorables- permiten esperar avances en el control durante la mañana del domingo.