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Los famosos españoles que han compartido piso y pagado el alquiler a medias: de Silvia Abril con Àngel Llàcer a Cristina Almeida con María Barranco

Las necesidades económicas hicieron que muchas parejas de amigos y conocidos acabasen viviendo juntos en Madrid o Barcelona

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Famosos que han compartido piso
La lista de famosos que han compartido piso. (Montaje Infobae)

A menudo se piensa que la convivencia en pisos compartidos es una etapa reservada para estudiantes o jóvenes profesionales que buscan ahorrar en grandes ciudades. Sin embargo, la realidad demuestra que esta fórmula también ha formado parte de la vida de muchas figuras conocidas del espectáculo y la cultura en España.

Muchos famosos salieron de sus pueblos con amigos hacia las grandes ciudades para tratar de alcanzar sus sueños. El coste de la vida en ciudades como Madrid o Barcelona, sumado a las etapas de inestabilidad laboral propias de los inicios en el mundo artístico, ha llevado a que nombres reconocidos hayan vivido situaciones similares a las de cualquier persona de a pie.

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Lejos de tratarse de una rareza, las historias de convivencia entre celebridades destapan un lado cotidiano y humano de personajes que hoy tienen una vida muy diferente. Estos ejemplos muestran que compartir piso puede ser tanto una estrategia para sortear dificultades como una oportunidad para forjar alianzas personales y profesionales duraderas.

Àngel Llàcer y Silvia Abril

Una captura dle program de RTVE de Silvia Abril
La época en la que Àngel Llàcer y Silvia Abril vivieron juntos. (RTVE)

Antes de alcanzar notoriedad en el mundo del espectáculo, Àngel Llàcer y Silvia Abril compartieron vivienda en Barcelona mientras estudiaban arte dramático. Ambos coincidieron en una etapa crucial de formación, cuando el futuro aún era incierto y las oportunidades laborales escasas. Vivir juntos les permitió afrontar los gastos y las exigencias de la ciudad, pero también generó una complicidad que se trasladó a su trabajo profesional.

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La convivencia entre Llàcer y Abril no solo fue una solución práctica, sino también el punto de partida para una amistad y colaboración artística que se ha prolongado con los años. Cuando coincidieron juntos en el plató de Tu cara me suena, no dudaron en rememorar escenas donde no corrían la misma suerte que ahora y comían hasta las cáscaras de las naranjas.

Cristina Almeida y María Barranco

En el exclusivo barrio de Arturo Soria en Madrid, la reconocida abogada y exlíder política Cristina Almeida abrió las puertas de su amplia vivienda a la actriz María Barranco. La intérprete, conocida por su papel en Mujeres al borde de un ataque de nervios, atravesaba dificultades económicas que la llevaron a buscar una solución habitacional alternativa.

Una foto del perfil de la actriz María Barranco
La relación tan estrecha entre Cristina Almeida y María Barranco. (Instagram @mariabarrancooficial)

Ambas compartían una amistad previa y una visión política afín, lo que facilitó la convivencia. La decisión de Almeida y Barranco de vivir juntas no solo respondió a la necesidad de apoyo mutuo, sino que demostró que la solidaridad y la empatía pueden sobreponerse a los prejuicios en torno al estatus social o la fama. La actriz define a Almeida en sus redes como “una de las personas más importantes de su vida”.

Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla

Los actores Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla compartieron piso durante años en Madrid, mucho antes de coincidir en la exitosa serie La que se avecina. En esa etapa inicial de sus carreras, ambos afrontaban las dificultades de encontrar estabilidad en el mundo de la interpretación. Compartir vivienda les permitió reducir gastos y hacer frente a un periodo de incertidumbre económica. Los dos actores ya eran amigos de antes y decidieron salir de Castilla-La Mancha en busca de un hueco en la comedia.

La noche D con Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella
La relación de amistad de Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla. (RTVE)

La experiencia de convivencia no solo les ayudó a sobrellevar los altibajos propios de la profesión, sino que fortaleció una amistad que luego se reflejó en pantalla. Este ejemplo muestra cómo la vida compartida entre artistas puede servir como apoyo emocional y logístico en los momentos más desafiantes.

Jordi Sánchez y Nacho Guerreros

Los actores Jordi Sánchez y Nacho Guerreros, célebres por interpretar a Antonio Recio y Coque en “La que se avecina”, no solo compartieron escenas en la serie, sino también piso en el centro de Madrid. A pesar del éxito alcanzado, ambos optaron por dividir los gastos de alquiler, luz, gas y compras, gestionando el día a día como cualquier otro residente de la ciudad.

Un montaje de los actores Jordi Sánchez y Nacho Guerreros
Los amigos compartieron piso en la ficción y en la vida real. (Montaje Infobae)

La convivencia entre Sánchez y Guerreros se dio en un periodo en que ambos consolidaban sus carreras, y supuso una muestra de sencillez y camaradería. Compartir piso no fue solo una cuestión de necesidad, sino también de elección personal, poniendo de manifiesto que la fama no elimina las ventajas de la vida compartida ni el valor de la amistad.

Otras historias de alquileres: de Aitana a Víctor Sandoval

Durante los años 90, también vivieron juntos el músico Nacho Canut, conocido por su trabajo junto a Alaska en Fangoria, y el presentador Víctor Sandoval en el barrio de Salamanca. En ese momento, Sandoval aspiraba a iniciar una carrera como cantante, y la convivencia con Canut no solo sirvió para compartir gastos de alquiler, sino que también dio lugar a colaboraciones musicales.

El actor Enric Auquer comparte una contundente opinión sobre el mercado de la vivienda. Sostiene que quienes poseen múltiples propiedades y viven del alquiler se benefician directamente del esfuerzo de los trabajadores, perpetuando un ciclo de desigualdad.

Otras historias de famosos y casas son la de Blanca Suárez como casera de Aitana o los cantantes actuales Ralphie Choo con colaboraciones como Rosalía, con Barry B y Rusowsky. Todos estos famosos demuestran cómo antes de los lujos peleaban por una vida que ahora disfrutan con tranquilida.

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