Trece heridos en el quinto encierro de los Sanfermines, uno de ellos con una cornada en la cara

El quinto encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de José Escolar Gil, ha dejado un balance de trece corredores heridos, uno de ellos con una cornada en la cara. De ellos, nueve han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y cuatro han sido atendidos en la Plaza de Toros.

Según el primer parte de heridos, en el tramo de Santo Domingo se ha registrado una contusión craneal y en el tramo del Ayuntamiento una contusión torácica sin disnea. La cornada se ha producido en el tramo de Mercaderes. Un corredor ha recibido una herida penetrante por cornada en la cara.

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En el tramo de Estafeta se ha atendido una contusión sin deformidad en brazo izquierdo; mientras que en Espoz y Mina se han solicitado dos traslados, ambos por una contusión sin deformidad en pierna izquierda.

Y en el tramo de Telefónica se han producido tres atenciones: un corredor con una contusión torácica sin disnea y contusión craneal; otro con una herida no penetrante en la cara que requiere sutura y un tercero con una contusión craneal.

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En la Plaza de Toros se han atendido a cuatro personas: dos contusiones maxilofaciales, una contusión sin deformidad en muñeca izquierda y contusión con deformidad en el pie.