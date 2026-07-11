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La historia de desamor de Ferrán Torres: convertido en ‘crush’ de las redes sociales mientras se fraguaba su ruptura con Martina Hunter en pleno Mundial

Javi de Hoyos ha confirmado que rompieron antes del partido contra Bélgica y el delantero y la influencer ya se han dejado de seguir en Instagram

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Ferrán Torres durante el Mundial 2026 (Europa Press)
Ferrán Torres durante el Mundial 2026 (Europa Press)

Ni su paso por la Eurocopa ni su compromiso diario con el Barça le colocaron el foco, sino que ha sido durante el Mundial 2026 cuando Ferrán Torres se ha convertido en un fenómeno viral. Además, el futbolista se ha quedado soltero en plena cita mundialista, un torneo internacional que se está disputando en México, Canadá y Estados Unidos y en el que el delantero español acapara el engagement de las redes sociales por el seguimiento que despierta entre miles de usuarios dentro y fuera de España.

La ruptura con Martina Hunter la ha adelantado el presentador de D Corazón y creador de contenido Javi de Hoyos, que ha asegurado en sus redes sociales que ambos “se dejaron de seguir” hace unos días y que, tras hablar con el entorno de los dos, ese vínculo ya había terminado a 24 horas del partido de cuartos de final contra Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Según ha explicado de Hoyos, entre los seguidos y seguidores del futbolista ya no figura la influencer. El periodista, además, ha precisado que no todavía se trataba de un compromiso formal, sino más bien de un idilio y un comienzo. El propio periodista de Televisión Española ha resumido así la situación: “No habían iniciado una relación, tenían un romance”. La publicación sostiene esa definición a partir de la información recabada del entorno de ambos.

Martina Hunter, la influencer con la que Ferrán Torres ha tenido un romance (Instagram)
Martina Hunter, la influencer con la que Ferrán Torres ha tenido un romance (Instagram)

La ruptura de Ferrán Torres y Martina Hunter

La noticia llega en un momento de máxima exposición para Ferrán Torres, que afronta con la selección española la fase decisiva del torneo. El final de esa historia personal coincide con un periodo en el que su imagen pública ha desbordado el terreno de juego y se ha instalado de lleno en la conversación social. Javi de Hoyos ya había puesto el foco sobre ese acercamiento a finales de mayo, después de una escapada de ambos a Ibiza. Entonces explicó: “Tengo gente de confianza que les ha pillado acaramelados, andando, abrazaditos, subiéndose a un barquito…”.

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Ya en ese momento, el periodista evitó hablar de noviazgo y mantuvo la idea de que se trataba de un romance. Esa misma distinción es la que ha repetido ahora al comunicar que la historia ha terminado. A diferencia de otras parejas de jugadores de la selección, Martina Hunter no viajó al Mundial 2026 para ver los partidos. Una narrativa muy diferente a la de Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal, que sí ha estado vinculada a ese seguimiento del torneo y no deja de compartir contenido en sus redes sociales.

¡El fútbol y la música se unen en una celebración épica! Artistas de talla mundial pausan sus shows para gritar el triunfo de España junto a sus seguidores.

El fenómeno viral de Ferrán Torres

Durante su carrera, los titulares sobre el delantero habían estado ligados sobre todo a su rendimiento deportivo. Sin embargo, en las últimas semanas, esa visibilidad se ha ampliado por su impacto en redes sociales, donde se le presenta como uno de los rostros más comentados del campeonato. Ese salto viene ligado a un cambio de imagen y de proyección pública. El valenciano se ha sometido a una progresiva evolución estética apoyada en tres elementos: se ha dejado crecer el pelo con un aire más clásico, elige cada vez mejor la ropa y su actitud despreocupada ante las cámaras engancha.

Mundial 2026 - Cabo Verde - Arabia Saudita
Ferrán Torres en el Mundial 2026 (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Esa transformación también se vincula a su comportamiento en los entrenamientos y a la atención que genera cada vez que aparece tomando el sol, elevando la conversación tanto en las gradas como en internet. Su pelo mojado y sus camisetas de manga larga en el campo ya son todo un sello que marcarán el recuerdo de este Mundial. La imagen que se proyecta ya no es la del futbolista tímido de sus inicios, sino la de un jugador consciente de su tirón mediático.

Ferrán Torres durante los entrenamientos del Mundial 2026 (Reuters/Brett Davis)
Ferrán Torres durante los entrenamientos del Mundial 2026 (Reuters/Brett Davis)

El cambio de estilo también se ha traducido en una forma de vestir basada en prendas atemporales, cortes limpios y tejidos de calidad, en contraste con una estética más despreocupada y recargada, basada en lujos, que suele asociarse a otros futbolistas. En ese escenario, y sin relación sentimental en curso, el delantero queda situado como el soltero de oro de la selección española.

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