Vecinas de Cañada Real invitan a León XIV a conocer su realidad tras más de 5 años sin luz: "Queremos quedarnos"

La Asociación Cultural Tabadol, una asociación cultural liderada por mujeres migrantes vecinas de la Cañada Real, en Madrid, ha escrito una carta al Papa León XIV para denunciar la "injusticia" que viven desde hace cinco años y medio cuando les cortaron el suministro eléctrico y para invitarle a conocer su "barrio lleno de vida".

"Le escribimos para invitarle a conocer la Cañada Real. Nos gustaría que pudiera caminar por nuestro barrio, escuchar a sus mujeres, conversar con nuestras familias y descubrir una comunidad que, pese al abandono y la adversidad, sigue creyendo en la solidaridad, la justicia y el valor de la vida humana", subraya en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

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En concreto, explican al Pontífice la situación que viven "miles de familias" de los sectores 5 y 6, sin luz desde octubre de 2020. "Hemos pasado inviernos enteros sin calefacción, con temperaturas cercanas a cero grados dentro de nuestras viviendas. Hemos soportado veranos extremos sin poder refrigerar nuestros hogares. Nuestros hijos e hijas han estudiado a la luz de las velas y muchas familias han tenido dificultades para conservar alimentos y medicamentos o para utilizar aparatos médicos esenciales", resumen.

Pese a esta situación, a las advertencias del Defensor del Pueblo o del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa y a los años transcurridos, lamentan que "las soluciones siguen sin llegar" porque, según denuncian, ni "la Comunidad de Madrid ni el Estado español han sido capaces de garantizar plenamente" sus "derechos fundamentales".

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En todo caso, precisan que no solo le escriben "para denunciar una injusticia" sino porque siguen "creyendo en la esperanza y en la dignidad humana". "Santo Padre, usted ha hablado muchas veces de las periferias, de quienes son invisibilizados y de la necesidad de escuchar a quienes viven en los márgenes. Por ello nos atrevemos a escribirle", puntualizan.

Además, aclaran que "la Cañada Real no es un problema" sino "un barrio lleno de vida", de "familias trabajadoras". "Quizás, si alguna vez escucha hablar de la Cañada Real, le dirán que es un lugar peligroso, lleno de chabolas y problemas. Nos duele profundamente esa imagen porque no refleja la realidad de nuestras vidas", aseguran.

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Por todo ello, explican al Pontífice que su "mayor deseo" es "ser reconocidos plenamente como un barrio de Madrid, con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y un futuro digno". "No queremos abandonar nuestro hogar. No queremos que desaparezca nuestra comunidad. No queremos ser expulsados del lugar donde hemos construido nuestras vidas, nuestros recuerdos y nuestros sueños. Queremos quedarnos", zanjan.