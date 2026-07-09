La Junta de Andalucía recomienda evitar el baño en estas dos playas de Huelva tras superar los límites permitidos de bacteria E. Coli

Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. (Rocío Ruz / Europa Press)

Las autoridades sanitarias de Andalucía han pedido a los vecinos y veraneantes de Huelva que no se bañen en dos playas de la costa porque sobrepasan los límites microbiológicos en los resultados analíticos de los muestreos que se realizan de manera periódica.

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Huelva ha recomendado evitar temporalmente en Punta Umbría y Matalascañas, en Almonte. La Junta detalla en un comunicado que estra recomendación se produce tras detectarse una superación de los niveles paramétricos microbiológicos en los resultados analíticos de los muestreos que se realizan de manera periódica durante el verano en el litoral onubense, dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía.

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En el caso de Punta Umbría se trata del punto de muestreo situado en la zona de baño Pato Amarillo y en el de Matalascañas, en la zona Pueblo Andaluz.

La identificación de valores microbiológicos por encima de lo permitido conlleva la investigación de las causas que lo han originado y la adopción de medidas preventivas de protección de los bañistas mientras se prolongue esta recomendación, conforme detallan en el comunicado las autoridades andaluzas.

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Un valor de E. coli “ligeramente” superior al límite establecido

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha informado a través de su cuenta de Facebook que de que la Junta de Andalucía ha emitido una recomendación temporal de no bañarse en la zona correspondiente al punto de muestreo PM5 (plaza del Atlántico), tras detectarse en el último análisis un valor de Escherichia coli “ligeramente” superior al límite establecido.

Desde el consistorio recuerdan que “se trata de una medida preventiva y de precaución sanitaria, no de una prohibición de baño”. Además, la recomendación afecta únicamente a la zona de influencia del punto PM5. Los siete puntos restantes de control de la playa de Punta Umbría presentan resultados dentro de los parámetros de calidad exigidos. En este sentido, insisten en que hasta el momento, “no consta ningún vertido a Giahsa ni a ninguna otra entidad”.

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Qué es la E. coli

La E. coli productora de toxinas Shiga es una de las bacterias alimentarias con mayor impacto sanitario en la Unión Europea porque puede pasar de una diarrea con sangre a un fallo renal potencialmente mortal, sobre todo en niños pequeños y ancianos. Según Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), este grupo de cepas concentra buena parte de los casos de síndrome urémico hemolítico registrados en la UE y se transmite sobre todo por alimentos y agua contaminados.

La bacteria forma parte de la microbiota habitual del intestino de personas y animales y se elimina a través de las heces. La mayoría de sus cepas son inofensivas, pero algunas causan enfermedades graves de transmisión alimentaria y pueden persistir durante largos periodos en el medio ambiente, tanto en suelo como en agua.

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También puede proliferar en agua, como en el caso de las playas de Huelva, y en alimentos de origen animal y vegetal, dada su amplia capacidad de dispersión. No obstante, la transmisión se produce sobre todo por el consumo de alimentos contaminados, aunque también puede darse por agua contaminada y por contacto con animales y sus heces.

La infección suele empezar con calambres abdominales fuertes y puede evolucionar hacia diarrea acuosa y sanguinolenta. La publicación detalla que la diarrea puede ir desde heces sin sangre hasta una colitis hemorrágica y que el periodo de incubación puede prolongarse entre dos y 10 días. Ahora bien, la mayoría de los pacientes se recupera en torno a diez días. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de los casos, especialmente en niños pequeños y personas mayores, la infección deriva en síndrome urémico hemolítico, una complicación que puede provocar insuficiencia renal y resultar potencialmente mortal.

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